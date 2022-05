Où acheter de la cire d’abeille bio ?

Il est véridique que les soins aux produits chimiques sont plus rapides et efficaces, mais il n’y a pas mieux que le bio.

Certes, les résultats n’apparaissent pas sur place, mais au fur et à mesure et avec le temps, vous obtiendrez un rendu plus naturel et sain, et parmi ces produits biologiques utilisés, on trouve : la cire d’abeille qui possède beaucoup de bienfaits comme tous les autres produits animaliers.

Où pourrez-vous acheter de la cire d’abeille ?

On vous présente 05 boutiques qui vous procureront de la cire d’abeille biologique :

Miels BIO, boutique en ligne qui propose de la cire jaune à 7,60 euros et blanche à 11,20 euros, de leurs ruches Pyrénées ariégeoises, vous pouvez les contacter en appelant ce numéro : 06 31 02 86 45

Thomas apiculture, boutiques basées sur Orléans, Montpellier, Nantes, Bordeaux connu pour leurs procédés particuliers par coulage dans le but d’obtenir des alvéoles plus profondes, pour faciliter le bâtissage. Pour les contacter, veuillez composer le : 02 38 46 88 00.

Naturalia, vend de la cire en pépites biologiques au prix de 28,76 euros par kilo, destinée à la droguerie traditionnelle : les bougies, onguents… ou cirer des meubles et parquets. Contactez le service client pour plus d’informations en composant le : 0 800 034 035.

Les bienfaits de la cire d’abeille biologique

La cire d’abeille est utilisée comme remède naturel depuis plus de 2000 ans, donc voici quelques-uns de ses bienfaits :