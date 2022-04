Paracétamol : pour la fédération des pharmaciens, il n’y a pas de risque de pénurie

Grippe et Covid ont provoqué une demande largement supérieure à la normale mais tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines.

Vous l’avez peut-être déjà expérimenté : de nombreuses pharmacies françaises sont à court de paracétamol. Le laboratoire Sanofi rapporte que les tensions sur les stocks sont présentes depuis plusieurs mois.

En cause, la crise sanitaire associée à la reprise épidémique provoquée par la variant Omicron du Covid-19 et les maladies saisonnières comme la grippe, lesquelles ont poussé les consommateurs à faire des réserves de paracétamol, comme le Doliprane.

Une Fédération des syndicats pharmaceutiques rassurante

Jeudi, dans un entretien accordé à France Bleu, Philippe Besset qui est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a tenu à rassurer les consommateurs sur une prétendue pénurie. Il reconnait qu’“il y a une tension actuellement sur les antalgiques (…) On a beaucoup de pathologies infectieuses (…) cela induit une consommation de paracétamol. Le variant Omicron envoie peu de monde à l’hôpital mais il y a de la fièvre et des maux de tête qui sont soulagés par le paracématol”.

D’un autre côté, il se veut donc rassurant : “Cela veut dire qu’on peut rencontrer en pharmacie certaines formes de paracétamol manquantes mais votre pharmacien peut vous conseiller et il n’y aucun problème en officine pour avoir un traitement de Doliprane aujourd’hui. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir”.

Des alternatives existent

Donc, que peut conseiller un pharmacien ? Pour les adultes, des alternatives au Doliprane existent et c’est le cas pour l’Efferalgan et le Dafalgan, lesquels ne sont pas touchés par les ruptures de stocks. Biogaran et Viatris qui proposent aussi des versions génériques sont aussi disponibles.

En revanche et en ce qui concerne les enfants, seule la marque Doliprane propose du paracétamol en sirop ou en stick liquide.

Sanofi explique que le Doliprane 1 000 mg en gélule est manquant et reviendra au mois de juin, mais le Doliprane 100 en comprimé reste disponible.

Pour Philippe Beeset, “il y a suffisamment de marques pour satisfaire la demande sans difficulté. Si jamais on devait constater sur un temps long une forte tension, il faudrait soit augmenter le calibrage des usines, soit réaliser des stocks stratégiques pour éviter des pics de demandes”.