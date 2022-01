Paralysie faciale : quels sont le diagnostic et le traitement ?

La perte partielle ou totale de la capacité de mouvement de muscles du visage provient d'une lésion du nerf facial.

Perte du fonctionnement de certains muscles du visage, dans la plupart des cas ceux d’une moitié du visage, la paralysie faciale a pour origine une lésion du nerf du même nom.

La base de ce nerf facial est le bas et l’arrière du cerveau. il traverse ensuite le rocher (os derrière l’oreille) et part en ramifications dans le visage. Son rôle est multiple : commander les muscles de la face, assurer la sensibilité d’une partie de l’oreille, la perception du goût par une grande partie de la langue et assurer la sécrétion des glandes lacrymales, salivaires et celles du nez.

La lésion du nerf facial

Chaque moitié de visage, selon un axe vertical, est pourvue d’un nerf facial. De fait, quand l’un d’eux est lésé, seule une moitié du visage est paralysée. On distingue deux type des cette paralysie :

la paralysie faciale périphérique lorsque le nerf est touché dans son trajet extérieur au cerveau ;

la paralysie faciale centrale, plus rare : elle prend naissance à l’intérieur du cerveau, et si la partie supérieure du visage est la plupart du temps épargnée, d’autres troubles neurologiques sont couramment liés comme une paralysie des muscles du bras ou d’une moitié du corps (hémiplégie).

Paralysie faciale périphérique : les causes

Paralysie de Bell

Appelée aussi paralysie a frigore, ou idiopathique, elle est la plus fréquente. Si elle survient brutalement, elle n’a pas de cause vraiment déterminée, si ce n’est qu’une réactivation d’un virus responsable de l’herpès labial est suspectée. Dans la plupart des cas, elle reflue.

Autres causes

Paralysie :

après un traumatisme : fracture à la base crâne, lésion dans la région de la glande salivaire, suites d’une chirurgie de l’oreille ou tumeur bénigne du nerf acoustique peuvent constituer une cause ;

de nature infectieuse : zona de l’oreille, infection au VIH, atteinte des méninges, maladie de Lyme… ;

liées à la présence de tumeurs du rocher, de la parotide ou neurologique.

certaines maladies peuvent aussi indirectement la causer : diabète, sclérose en plaques, sarcoïdose…

Symptômes de la paralysie faciale périphérique

Engourdissement de la face, douleurs derrière l’oreille peuvent figurer parmi les signes de la survenue prochaine d’une paralysie faciale.

Quand elle est installée, le visage devient asymétrique et les signes les plus visibles sont :

une incapacité de plisser le front ;

l’oeil larmoie, il est presque impossible de le cligner et le sourcil est en position basse ;

la bouche apparaît déformée ;

la joue est creusée, le sillon entre nez et lèvre supérieure a disparu…

L’évolution

Quand elle est idiopathique, la paralysie évolue commence entre 1 et 2 semaines après sa manifestation, pour une guérison en 2 mois maximum. Après 6 mois sans récupération, des examens doivent être mis en oeuvre.

En cas de paralysie complète, de séquelles peuvent subsister comme une contraction musculaire involontaire.

Le traitement de la paralysie faciale périphérique

Si la paralysie faciale est sans cause déterminée, voici ce qui pourra être prescrit dans un premier temps :

des corticoïdes ;

un pansement occlusif sur les yeux pour prévenir, la nuit, le risque de complication oculaire. Le jour : collyre ;

un médicament antiviral pour certains cas sévères (en raison de sa possible cause, la réactivation du virus du groupe herpès).

En ce qui concerne les autres types de paralysie faciale, leur cause guidera le traitement :