Paralysie : Qu’est-ce que la tétraplégie ?

D'origine traumatique ou suite d'une maladie, d'anomalies au niveau anatomique, elle concerne les l'ensemble des membres inférieurs et supérieurs.

La tétraplégie est l’atteinte des quatre membres par la paralysie. Associée à une lésion ou compression inhérente à la moelle épinière, elle est différente de la paraplégie, laquelle n’affecte que les membres inférieurs, mais aussi du syndrome de la queue-de-cheval (immobilité plus ou moins des 4 membres et qui est lié à une atteinte du système nerveux périphérique).

La tétraplégie : plusieurs formes

Il faut différencier :

Les tétraplégies complètes ou incomplètes, en d’autres termes marquées par une insensibilité complète et une absence de motricité en-dessous de la lésion, ou la persistance de la sensibilité ou de la motricité, toujours sous la lésion;

Les tétraplégies flasques ou spasmodiques : la forme spasmodique correspond au fait que les muscles se contractent excessivement et involontairement, devenant durs et raides à la contraction. La forme flasque n’est pas liée à la spasticité.

Causes de la tétraplégie

Son origine peut être une lésion au niveau de la moelle épinière, ou une compression de celle-ci à la suite d’une maladie ou d’une anomalie anatomique.

Plus la lésion est haut placée, plus les structures nerveuses et musculaires sont nombreuses.

Facteurs de risque

Hormis un traumatisme, la compression de la moelle épinière peut être la conséquence de :

d’une spondylodiscite, laquelle est une infection sévère d’une ou plusieurs vertèbres. Elle peut résulter de la maladie de Pott, de la brucellose,…

de métastases d’un cancer;

une hernie discale;

une thrombose vasculaire;

un syndrome de Guillain-Barré…..

Symptômes de la tétraplégie

Outre la disparition de la mobilité des membres, totale ou partielle, alors qu’une certaine mobilité est possible dans le cou, voici les autres catégories de symptômes :

respiratoires;

sensitifs (peau moins sensible);

digestifs (constipation ou diarrhées);

urinaires (incontinence ou rétention);

sexuels (dysfonctionnement érectile, frigidité…).

La prise en charge de la tétraplégie

La prise en charge est pluri-disciplinaire puisqu’elle sera :

médicamenteuse : pour combattre la douleur, la spasticité ou encore les troubles intestinaux;

axée sur les soins : apport en oxygène, ou pose d’une sonde urinaire;

suivi par des médecins spécialistes;

suivi psychologique.

La prise en charge de la perte d’autonomie commence au retour du patient à domicile. Il ou elle aura besoin, en plus d’un suivi médical, de l’aide d’une tierce personne pour les gestes quotidiens. Ils seront assurés par un proche ou du personnel qualifié.