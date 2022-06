Peau : comment reconnaitre et soigner des crevasses ?

La peau des mains et des pieds est la plus concernée par ces fissures.

Une crevasse correspond à une fissure plus ou moins profonde et douloureuse de la peau ou de certaines muqueuses. Elle peut être causée par le froid ou par certaines maladies de peau voire par des causes mécaniques comme l’allaitement.

Où surviennent-elles ? Généralement, sur des zones dépourvues de poils et exposées à l’air. Visages, doigts des mains, talons, oreilles sont susceptibles de les héberger, tout comme les seins pendant la période de l’allaitement.

Les causes de la survenue des crevasses

Plus précisément, voici ce qui peut causer des crevasses :

une sensibilité trop importante de la peau;

une sécheresse cutanée due à une combinaison entre air froid et sec, et contacts réguliers avec de l’eau ou la salive quand les lèvres sont concernées;

une maladie de peau sous-jacente comme l’eczéma ou le psoriasis;

transpiration et humidité avec le port de chaussures;

une position inadaptée du nourrisson pendant l’allaitement, avec mauvaise prise du téton maternel.

Symptômes de la crevasse

La formation de la fissure va généralement de pair avec la présence de peaux mortes. Mais aussi :

une inflammation,

des rougeurs,

des gonflements,

saignements

ou encore des douleurs évoquant des tiraillements.

À noter qu’une fissure peut aussi être le signe d’une mycose quand elle est localisée entre les doigts de pieds par exemple.

Traitement des crevasses

Le plus souvent, le soin se base sur des applications antiseptiques pour empêcher une infection, ou de pommades pour permettre aux lésions de cicatriser.

Quand elles apparaissent au niveau des mamelons, il convient d’assécher les lésions, utiliser une pommade grasse.

Comment prévenir les crevasses ?

Voici ce qui est recommandé pour éviter ces désagréments qui peuvent être assez douloureux :