Peau : comment reconnaître et soigner un érysipèle ?

Cette infection de la peau d’origine bactérienne nécessite une prise en charge qui peut être urgente.

Infection bactérienne, un érysipèle se caractérise par une inflammation de la peau, du derme et de l’hypoderme. Elle n’entraîne pas de nécrose des tissus et elle concerne le plus souvent hommes et femmes de plus de 40 ans, le risque allant croissant avec l’âge.

La plupart du temps, c’est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, voire B, C ou G, qui profite d’une brèche cutanée pour pénétrer l’organisme.

Érysipèle : les symptômes

Dans l’immense majorité des cas (9 sur 10), c’est l’un des membres inférieurs qui est touché, beaucoup plus rarement le visage.

C’est brutalement que l’infection se manifeste : sensation de malaise et fièvre (jusqu’à 39°C), et apparition d’un placard inflammatoire qui s’étend vite et qui est surnommé “grosse jambe rouge”. Il est chaud, rouge, gonflé et douloureux.

Sur le visage, une plaque rouge est généralement délimitée par un bourrelet périphérique qui correspond à une lésion surélevée.

Facteurs de risque d’érysipèle

Il s’agira :

d’une insuffisance veineuse ;

d’anomalies du système lymphatique ;

de maladies de peau comme l’eczéma, le psoriasis, une complication des varices voire une plaie, une piqûre d’insecte.

D’autre part les personnes touchées par le surpoids, l’obésité, le diabète, alcooliques, consommatrices de tabac ou sous traitement immunosuppresseur sont aussi plus à risque.

Évolution de l’érysipèle

Quand il est traité, l’état de santé général s’améliore entre 48h et 72h après son initiation. Le placard inflammatoire se résorbera en revanche moins rapidement.

S’il récidive (dans 20% à 30% des cas), c’est en raison de facteurs qui favorisent son retour, ou si le traitement de la porte d’entrée de la bactérie n’ets pas assuré.

Complications potentielles mais rares : abcès sous-cutané ou évolution vers une infection généralisée et une dermite nécrosante (urgence médicale).

Une consultation immédiate

Les premiers signes de cette inflammation doivent inciter à prendre un rendez-vous médical car la prescription d’un antibiotique est nécessaire.

Une consultation rapide qui peut devenir urgente si la personne touchée est diabétique, a une insuffisance cardiaque ou si elle est obèse, immunodéprimée.

Le médecin va délimiter le placard avec un feutre pour être en mesure de suivre les résultats du traitement. La porte d’entrée de la bactérie doit aussi être bien cernée pour bien choisir le traitement.

Traitement de l’érysipèle

S’il n’y a pas de critères de gravité et de maladie chronique associée, le traitement consiste en une prise d’antibiotique par voie orale pendant 7 jours.

En addition, un traitement fermant la porte d’entrée de la bactérie sera prescrit. Mais aussi, des antalgiques pour les douleurs, une contention veineuse.