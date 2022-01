Peau : l’impétigo, c’est quoi ?

Fréquente chez les enfants de deux à cinq ans, cette infection bactérienne est très contagieuse.

Infection bactérienne cutanée, l’impétigo est dû à un staphylocoque doré (90% des cas en France) ou à un streptocoque. Il touche majoritairement des enfants de moins de quatre ans (3% des enfants de cette classe d’âge), et plus rarement les enfants de cinq à quinze ans (encore plus rarement les adultes).

Les deux aspects de l’impétigo

L’infection peut se manifester sous deux formes :

L’impétigo croûteux

Il s’agit de la forme la plus généralement rencontrée chez l’enfant. Les lésions se manifestent à la surface d’une peau saine ou sur d’autres lésions qui s’infectent alors, favorisées par l’action de grattage.

S’il survient généralement dans le voisinage des orifices comme les narines, l’anus ou la bouche, il peut vite gagner d’autres zones, toujours par le biais du grattage. Vésicules et pustules se forment, et ces dernières après rupture finissent par sécher et se muer en croûtes. Les lésions ne sont pas accompagnées de fièvre.

L’impétigo bulleux

Tronc, périnée ou extrémités sont les régions les plus fréquemment observées chez l’enfant de moins de deux ans. Des bulles avec un halo rouge se forment et restent 2 à 3 jours avant de se rompre. Fièvre légère, diarrhée peuvent accompagner ces bulles, et cet impétigo est le plus contagieux.

Comment est favorisé l’impétigo ?

La pénétration des bactéries à l’origine de cette infection est favorisée par :

des lésions cutanées consécutives d’un traumatisme, d’une brûlure ou d’une piqûre d’insectes ;

des maladies de peau comme la varicelle, l’eczéma, l’herpès, le psoriasis, la gale etc.

certaines affections chroniques comme le diabète ou les pathologies traitées par des corticoïdes ou immunosuppresseurs.

Il est recommandé de consulter un médecin dans les cas où l’enfant présente plus de 6 lésions, qu’elles sont creusantes, et que l’infection s’étend pour atteindre 2% de la surface corporelle.

Traitement de l’impétigo

Impétigo croûteux modéré

Quand il est peu étendu, qu’il n’y a pas d’autre symptôme ou de maladie chronique, le traitement local consiste en l’application d’un antibiotique par mupirocine 2 à 3 fois par jour durant 5 jours.

Impétigo sévère

Quand l’infection est bulleuse ou présente un caractère croûteux sévère, un traitement antibiotique oral à visée anti-staphylococcique et anti-streptococcique devra être prescrit pour une durée de 7 jours.

Les cas de complications sont très rares, et sont le plus souvent relevées chez les nourrissons. Abcès, lymphangite, voire propagation de la bactérie à distance (pneumonie, septicémie ou rhumatisme articulaire aigü dus à un streptocoque).