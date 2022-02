Peau : que sont les dartres et comment les traiter ?

Également appelées parakératoses ou eczématides, il s'agit d'éruptions cutanées assez courantes qui surviennent sous la forme de petites desquamations.

C’est l’hiver, et sur la peau des enfants, que l’on remarque le plus fréquemment les dartres. Lésions cutanées courantes, elles sont considérées comme un signe secondaire d’atopie, c’est-à-dire d’un état de la peau qui prédispose aux allergies et à l’eczéma.

C’est le plus souvent sur le visage, mais aussi la poitrine et le dos, les épaules, qu’elle surviennent sous la forme de petites desquamations (c’est-à-dire la chute de la partie superficielle de la peau sous forme de lamelles). D’abord rouges, elles finissent par perdre leur couleur.

Pourquoi apparaissent les dartres ?

Nous pouvons distinguer deux raisons à la manifestation des dartres : un renouvellement cutané trop rapide, trop important qui se traduit par une production accrue de kératine, substance protéique présente dans les productions épidermiques (cheveux, ongles…); Mais aussi, une trop importante production de levures.

Les facteurs qui avantagent ces dartres dot la déshydratation, le froid, un environnement humide, le stress ou la consommation de café, thé, alcool.

Symptômes des dartres

Des plaques présentant des nuances roses sont le signe le plus courant. Elles se recouvrent de squames grasses, avant des taches blanches de forme arrondie autour desquelles se trouvent des squames sèches. Des démangeaisons sont susceptibles d’accompagner ces symptômes.

Comment prévenir les dartres ?

Pour éviter ce phénomène cutané, il est recommandé d’avoir recours à des produits cosmétiques gras pour protéger la peau. Toujours au rang de la protection, les contacts avec les produits chimiques doivent être évités, et la peau hydratée ou revêtue d’un écran solaire.

Traitements médicaux des dartres

Durant la phase érythémateuse, le traitement va se baser sur des crèmes à base de corticoïdes. Et quand la phase claire est amorcée, les crèmes hydratantes ne seront efficaces que dans le cas où le patient peut retrouver sa couleur de peau naturelle grâce à une exposition solaire.

Quand la première lésion est plus importante, une crème à base de cuivre et de zinc peuvent être utilisés (elles sont en vente libre), ou en cas de lésion très rouge, un dermocorticoïde. Beaucoup moins couramment, des antifongiques ou antibiotiques seront à envisager quand les lésions sont suscpetibles de se surinfecter par le biais du grattage.