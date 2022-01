Peau : qu’est-ce que la gale et comment la soigner ?

C'est un acarien qui est à l'origine de cette maladie contagieuse de la peau.

La gale, dans sa forme humaine, est une maladie cutanée véhiculée par un parasite, le sarcopte qui fait partie de la famille des acariens.

Le sarcopte est en mesure de pénétrer l’épiderme, pour se reproduire.

Les différentes sortes de gale

Gale commune

Comme son nom le laisse présager, ce type de gale est le plus fréquemment rencontré. Il correspond à la présence dans la peau de quelques dizaines d’acariens au maximum. Elle se transmet à l’occasion de contacts corporels répétés quand les personnes se côtoient au sein d’une même famille, dans une collectivité en ce qui concerne les enfants, ou des maisons de retraites, hôpitaux…

Gale profuse (ou hyperkératosique)

Dans ce cas, ce sont des centaines d’acariens qui infestent la peau et le corps dans son entièreté : c’est la gale profuse, dite aussi hyperkératosique. Très contagieuse, cette forme affecte en premier lieu les personnes âgées vivant en collectivité ou celles qui sont immunodéprimées.

Le mode de transmission est le même que pour la gale commune.

Gale : quels symptômes ?

Après l’incubation (d’une à six semaines), démangeaisons et lésions de la peau surviennent. Il s’agit d’une réaction du système immunitaire à l’acarien et ses déjections. Les lésions de la peau sont striées, et peuvent évoquer un eczéma.

Quand aux localisations, il s’agit de celles correspondant aux démangeaisons les plus intenses : espaces entre les doigts, intérieur des cuisses, nombril, coudes, fesses… Avec la gale commune, visage et dos, cou ne sont pas concernés par ce prurit.

Diagnostic de la gale

L’examen de la peau, quelques questions relatives à la présence de gale dans l’entourage sont à la base de la pose du diagnostic. Peuvent s’ajouter un examen parasitologique après prélèvement ou des examens de recherche d’infections sexuellement transmissibles.

Traitement de la gale

En ce qui concerne la gale commune, en raison de son caractère contagieux, l’entourage doit aussi être traité. Deux traitements différents peuvent être prescrits :

un traitement local avec un produit scabicide sur tout le corps, cuir chevelu inclus mais pas le visage.

un traitement par voie orale avec des comprimés d’ivermectine dosés à 3 mg, la dose totale étant déterminée par le poids du patient.

Pour la gale profuse, le traitement oral est privilégié, renouvelé une fois et associé à un produit scabicide.