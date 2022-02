Peau : qu’est-ce que le lichen plan ?

Maladie inflammatoire chronique, elle atteint jusqu'à 1 personne sur 100.

Le lichen plan est une dermatose chronique. Maladie inflammatoire auto-immune, elle touche les adultes généralement d’âge moyen dans une majorité de cas.

Elle se caractérise par des papules, an d’autres termes des lésions rosées, violacées, qui démangent avec intensité. Ces papules prennent place la plupart du temps au niveau des chevilles et des poignets mais sont aussi susceptibles d’apparaître sur les muqueuses de la bouche ou des parties génitales.

Les différents types de lichen plan

Et l’apparence des lésions peut différer selon la forme de la maladie :

Lichen plan de la peau

Dans le cas où elle touche la peau, elle va apparaître sous la forme de lésions violacées parfois en relief et squameuses. Sur les papules figurent de fines stries grisâtres appelées stries de Wickham et comme nous l’avons déjà mentionné, elle entraîne des démangeaisons parfois intenses.

De nouvelles lésions peuvent survenir sur les stries de grattage, il s’agit alors du phénomène de Köbner.

Lichen plan des muqueuses

Avec cette forme, muqueuse buccale, génitale, ou conjonctive de l’œil sont concernées. Dans la bouche tout d’abord, les lésions peuvent apparaître semblables à des plaques blanches à l’intérieur des joue, ou des érosions au niveau gingival et lingual. Les lésions peuvent faire penser à un muguet buccal.

Sur le plan génital, les signes sont équivalents et prennent place au niveau de la vulve et du pénis (peau et muqueuse du prépuce précisément).

Le lichen plan au niveau conjonctival se manifeste enfin sous la forme d’une kérato-conjonctive chronique.

Une cause non déterminée

D’où provient le lichen plan ? Cela reste énigmatique mais la piste auto-immune est largement privilégiée par la communauté scientifique.

Traitement du lichen plan

Une majeure partie des lichens finissent par disparaître d’eux-mêmes après 1 an. Toutefois, des récidives sont possibles.

En première intention, une crème à base de dermocorticoïdes sera prescrite et cette application locale pourra perdurer des années.

En cas d’échec, une corticothérapie par voie orale peut être déployée. Mais si ce type de médicaments font disparaitre les lésions, leur prise doit être décroissante avant disparition totale si l’on ne veut pas voir une récidive se manifester.

En cas de persistance, un traitement basé sur des immunodépresseurs peut être suggéré.