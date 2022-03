Peau : qu’est-ce que le vitiligo ?

Non contagieuse, cette maladie de peau se manifeste par des taches dépourvues de pigment.

Maladie cutanée, le vitiligo correspond à la survenue de taches dépigmentées, blanches. Leur forme peut être sans régularité particulière ou ovale.

En cause ? La disparition des mélanocytes. Il s’agit sont des cellules originaires de la crête neurale, situées dans la couche basale de l’épiderme dont elles représentent 5 à 10% des cellules. Ce sont ces cellules qui sont responsables de la pigmentation cutanée en synthétisant un pigment, la mélanine.

Si son apparition n’est pas liée à une plage d’âges précise, c’est le plus souvent entre 10 et 20 ans qu’elle survient et elle ne touche que 1% de la population mondiale, sans distinction de sexe.

En revanche on distingue le vitiligo segmentaire du vitiligo généralisé. Le premier concerne une seule zone corporelle, le second qui est le plus courant peut se retrouver sur plusieurs zones.

Les facteurs favorisant le vitiligo

Si la ou les causes ne sont pas pas déterminées, il existe pourtant des facteurs pouvant favoriser cette maladie :

L’hérédité puisqu’un antécédent familial pré-existe dans un cas sur trois ;

Les personnes atteintes d’une maladie auto-­immune comme la pelade, la polyarthrite rhumatoïde, ou encore le diabète de type 1 sont susceptibles de produire des anticorps attaquant les mélanocytes ;

La sensibilité de la peau aux traumatismes, quand bien même ils seraient légers. C’est pour cette raison que l’on retrouve le vitiligo sur les zones de frottement ou d’appui : c’est le phénomène de Koebner.

Évolution

Au fur et à mesure, les taches peuvent augmenter en surface et en nombre. Elles peuvent être associées à des rougeurs et des démangeaisons quand les lésions se retrouvent exposées au soleil sans protection. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de consulter.

Diagnostic et traitement

Si le vitiligo ne connait pas de traitement curatif, des soins symptomatiques et esthétiques existent :

Ainsi, certains peuvent entraîner une repigmentation des taches blanches :

la photothérapie UVB ;

le laser ;

la puvathérapie (photothérapie UVA) et la prise de psoralène qui va stimuler la production de mélanine quand la peau est exposée à la lumière ;

les corticoïdes et immunosuppresseurs ;

les greffes de mélanocytes.

Une décoloration peut être menée sur les zones non concernées par un vitiligo généralisé dans le but d’uniformiser la coloration de la peau. Mais dans ce cas, une protection face au soleil est indispensable.

Une prise en charge psychologique peut être envisagée, tout comme des consultations dermatologiques de surveillance fréquentes.