Peau : Qu’est-ce qu’un angiome ?

Le plus souvent, cette tache colorée rouge/violet est bénigne. Il s'agit soit d'une malformation vasculaire soit d'une tumeur vasculaire.

Un angiome est une agglomération de vaisseaux sanguins ou lymphatiques qui forment une tuméfaction. Il peut toucher tout organe mais le plus souvent, c’est la peau qui est affectée.

On distingue :

les tumeurs vasculaires et capillaires bénignes, qui résultent d’une multiplication de cellules vasculaires ;

les malformations vasculaires et capillaires avec des vaisseaux anormaux.

Le cas particulier de l’hémangiome

L’hémangiome est la forme d’angiome la plus courante. Il va concerner 5% à 10% des nouveaux-nés et on en observe trois formes :

l’hémangiome superficiel (“fraise”) qui correspond à des nodules ou des plaques rouge vif en relief, délimitées et lisses ;

l’hémangiome dermique pur (“profond”), semblables à des tuméfactions en relief bleutées ou de la même couleur que la peau ;

l’hémangiome mixte qui associe une composante superficielle en regard d’un hémangiome dermique pur.

La plupart du temps, il n’est pas besoin de prescrire de traitement en raison de sa régression par lui-même. Des bêta-bloquants, voire de la cortisone, un traitement laser ou un acte chirurgical pourront être envisagés.

L’angiome plan (“tache de vin”)

Cette tache rouge couramment appelée tache de vin est présente dès la naissance. Elle ne montre pas de relief. S’ils ne disparaissent pas souvent d’eux-mêmes, un traitement par laser à colorant pulsé peut être envisagé quand existe un retentissement esthétique.

Certains angiomes plans doivent faire l’objet d’un traitement car ils caractérisent une maladie (syndrome de Sturge-Weber-Krabb et angiome plan du membre inférieur).

Le lymphangiome

Nodule sous-cutané, il rassemble des vaisseaux lymphatiques dilatés. Non douloureux, ils sont bruns ou jaunes. Ils ne sont la plupart du temps pas traités.

L’angiome veineux

Il s’agit ici d’une tuméfaction bleutée sous la peau ou un réseau de veines dilatées semblables à des varices. es complications sont possibles, à l’instar d’un épisode aigu de thrombose.

Le traitement se base sur la sclérose sur les poches veineuses les plus importantes et/ou un acte chirurgical consistant à réduire le volume des lésions.

L’angiome capillaire acquis

Diagnostiqué tardivement il se développe au long de la vie. Petite tache rosée ou moins foncée, il affecte généralement le visage et les doigts.

S’il ne disparait pas de lui-même, une électrocoagulation ou le laser s’en chargera.