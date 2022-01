Pédiculose : Que faire en cas de poux ?

Ces parasites sont plus difficiles à déloger qu'on pourrait bien le croire. Un traitement est indispensable.

Doigts d’enfants qui grattent nerveusement le cuir chevelu… C’est peut-être une infestation par les poux, ou pédiculose !

Ces insectes qui se nourrissent de sang (ils sont dits hématophages) sont donc le plus fréquemment rencontrés sur les têtes des enfants, mais ils peuvent aussi être des poux de corps ou de pubis (les morpions).

Description des poux

Une tête, un corps et trois paires de pattes forment le pou. Au bout de chaque patte, un crochet les aide à s’accrocher bien fermement. Poux de tête et de corps mesurent entre 2 et 4 millimètres, quand les poux de pubis ne dépassent pas 2 millimètres.

Une fois les œufs pondus (les lentes), ils se retrouvent à la racine des cheveux ou des poils et s’y collent grâce au cément sécrété par la femelle. Ils peuvent vivre de un à deux mois.

Les modes de transmission

Contrairement à une idée reçue un pou ne saute pas, pas plus qu’il ne vole. Seul le contact direct (cheveux à cheveux, poils pubiens à poils pubiens et vêtement et literies) favorise leur propagation.

En ce qui concerne les visiteurs de nos cheveux, des objets du quotidien comme les brosses, écharpes et peluches vont favoriser leur transmission.

Symptômes d’une pédiculose

Poux de tête

Dans environ 4 cas sur 10, aucun symptôme n’est ressenti. Pour tous les autres, c’est le besoin de gratter le cuir chevelu qui s’invite; accompagné de petites taches rouges ou bleutées.

Poux de corps / de pubis

Pus rares, ces poux produisent les mêmes symptômes mais dans des zones différentes : épaules, dos et thorax pour les poux de corps; pubis, moins souvent anus et face interne des cuisses pour les “morpions”).

Comment éradiquer les poux ?

Poux de tête

Un traitement local est indispensable, et n’est en aucun cas préventif. Il doit être utilisé, après conseil ou prescription auprès d’une pharmacie ou d’un médecin, pour se débarrasser des poux. Les huiles essentielles sont à éviter, n’ayant pas fourni la preuve de leur efficacité et parfois à l’origine d’allergies. L’eau vinaigrée n’est pas non plus efficace.

En revanche, des produits asphyxiants à base d’huile de silicone ont le double avantage d’être efficaces en une application (en asphyxiant les parasites) tout en étant naturels. À la fin de tout traitement, il convient de s’assurer que les poux ont bien disparu en inspectant rigoureusement la chevelure.

Poux de corps ou pubis

En ce qui concerne les poux de corps, la plupart du temps la désinfection de la literie (lavage à une température dépassant 55°) suffisent à les éradiquer.

Pour les poux de pubis, respecter des mesures d’hygiène, et en cas de démangeaisons, un antihistaminique ou une crème faiblement dosée en corticoïdes peuvent être prescrits.