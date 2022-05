Perdre du poids et prendre du muscle rapidement : est-ce possible ?

Si l'objectif de certaines personnes est de simplement maigrir et avoir une silhouette très fine, d’autres préfèrent plutôt muscler quelques zones de leur corps après avoir éliminé les kilos en trop.

En théorie, prendre de la masse sèche et maigrir simultanément est quelque chose de faisable.

Toutefois, ceci n’est pas si simple que ça quand on en vient à la pratique, car même avec beaucoup d’assiduité et une pratique assez stricte de sport, on ne pourra pas réaliser cet objectif.

Est-il possible de maigrir et de se muscler en même temps ?

Avoir un corps élancé et assez musclé n’est plus un rêve propre à la gent masculine seulement, puisque depuis quelques années déjà les femmes s’y sont mises également, ce qui justifie le grand essor des salles de fitness dans toute la France.

Cependant, il est physiologiquement impossible de réaliser les deux opérations en même temps, car la prise de masse sèche et la perte des kilos en trop reposent tous les deux sur deux processus bien distincts qui ne peuvent pas arriver en simultanéité.

Comment perdre du poids et prendre du muscle rapidement ?

Même si les deux objectifs ne peuvent pas être atteints en même temps, il est néanmoins possible d’accélérer le processus de chaque étape et obtenir votre corps de rêve. Dans tous les cas, il existe deux phases très connues pour arriver à vos fins qui sont très utilisés par les bodybuildeurs et qui sont :

perdre du poids puis gagner de la matière sèche ;

se muscler puis perdre du poids.

Aucune de ces phases ne s’accomplit très rapidement et il faudra vraiment donner le temps nécessaire à chacune d’elles. Toutefois, le processus peut être accéléré si la pratique du sport et le programme alimentaire sont respectés.

Comme il y a exception toute règle, on note parfois un développement musculaire presque instantané chez certaines personnes sans même qu’elles aient achevé l’étape de la perte de poids et c’est ce qu’on appelle « beginner gains ». Cette constatation concerne seulement quelques personnes qui commencent tout juste la musculation et qui n’ont pas l’habitude de s’entraîner, ce qui rend la chose pas très courante.