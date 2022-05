Perdre du poids tout en mangeant normalement : est-ce possible ?

Avant l'épreuve de maillot ou pour pouvoir remettre votre robe favorite, il arrive quelquefois de vouloir perdre du poids.

Toutefois, ceci est plus facile à dire qu’à faire puisque les programmes minceur et les régimes stricts ne servent souvent à rien, surtout dans le cas de personnes ayant déjà essayé une telle pratique auparavant.

La plupart affirment que s’alimenter normalement et pratiquer une activité physique régulière est la clé pour réussir ce challenge.

Manger normalement et perdre du poids

Par manger de façon normale, il faut respecter les conseils de diététiciens et d’experts en nutrition qui bannissent les aliments très gras, très sucrés ou trop salés de nos assiettes ; une manière pour dire également qu’il faudra consommer des produits plus riches et plus nutritifs en faisant de meilleurs choix nutritionnels.

De la sorte, il faudra baser son alimentation sur la diversification, en consommant un peu de tout et en assurant les besoins quotidiens du corps grâce à des portions adaptées contenant des lipides, glucides, vitamines, protéines et autres valeurs nutritives.

Le grignotage frénétique est aussi à bannir pour réussir votre objectif de perte de poids, car cela risque de chambouler votre horaire biologique et vous fera gagner des kilos en plus.

Pratiquer une activité sportive régulière et dépenser de l’énergie pour déstresser est par ailleurs un point très important pour compléter le tableau, puisque le maintien d’une bonne hygiène vous fera sûrement sentir mieux dans votre corps.

Quels sont les aliments à privilégier ?

Pour éviter tout risque de faiblesse ou de maladie, le mieux serait de perdre du poids lentement et sainement en se basant sur un mode de vie très soigné. Pour cela, l’alimentation figurant tout en haut de la liste devra reposer sur une consommation équilibrée et régulière de portions qui devraient comporter les éléments suivants :

beaucoup e fruits et de légumes de saison ;

des céréales complètes ;

des sources de protéines animales ou végétales maigres ;

des acides gras ;

des aliments riches en fibres.

L’hydratation est pareillement une condition essentielle pour maintenir une bonne hygiène de vie. Buvez au minimum un litre et demi d’eau par jour !