Péricardite : quelles causes, quels traitements ?

Inflammation du péricarde, elle est le plus souvent d'origine virale. Si elle se traite facilement, ses complications sont potentiellement mortelles.

Le péricarde est une membrane, un sac fibreux dans lequel se trouvent le cœur et les racines des gros vaisseaux sanguins. L’une de ses parties sécrète, lors d’une contraction cardiaque, un liquide qui a un rôle de lubrifiant.

Quand une inflammation du péricarde survient, ce liquide est susceptible de présenter un volume plus important et par conséquent d’empêcher les contractions : c’est la péricardite.

Deux types de péricardite

Il faut distinguer :

la péricardite aigüe : dans ce cas, l’inflammation survient après une infection virale et généralisée. Les symptômes disparaissent au bout de trois mois ;

la péricardite chronique quand une ou plusieurs inflammations produisent après la première. Symptômes plus longs ou complications la caractérisent.

Les symptômes de la péricardite

Certains d’entre eux sont fréquemment observés sans être spécifiques à l’inflammation :

Forme aiguë

Les symptômes identiques à ceux rencontrés après une infection d’origine virale à savoir :

fièvre, douleurs musculaires et articulaires ;

douleurs thoraciques avec irradiation dans les épaules et la mâchoire ;

palpitations et accélération de la fréquence cardiaque ;

difficultés respiratoires, vertiges, ralentissement des battements du coeur voire arrêt total.

Forme chronique

Les signes vont dépendre de la présence ou non de liquide ou de l’épaississement du péricarde. Ici, le travail du cœur peut diminuer et causer :

des difficultés respiratoires ;

une fatigue ;

des oedèmes ;

une accumulation d’eau dans la cavité abdominale ;

une insuffisance cardiaque.

Causes de la péricardite

Pour la grande majorité des patients, l’origine est virale et c’est la forme dont on guérit le plus facilement.

Quand c’est une bactérie qui en est la cause, ce sont les patients immunodéprimés qui en sont généralement atteints. Le pronostic n’est pas engageant, mais cette forme est heureusement en récession. Chez ce même type de patients, un champignon peut en être à l’origine.

Traitements de la péricardite

Si l’affection s’accompagne d’une forte fièvre, ou si l’immunité est en berne, une hospitalisation pourra être envisagée.

Antidouleurs et anti-inflammatoires non stéroïdiens suffisent généralement à réduire l’inflammation.

Une thérapie à base d’antibiotiques si l’origine est bactérienne et pour éviter un abcès ou une septicémie. Dans tous les cas, une myocardite, une insuffisance cardiaque doivent être évitées et/ou traitées de manière isolée.

Dans le cas d’une accumulation excessive de liquide, il doit être évacué très rapidement et cela passera par la pose d’un petit cathéter dans la cavité du péricarde jusqu’à l’arrêt de cette production de liquide.