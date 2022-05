Peut-on aller en Thaïlande après la COVID ?

La COVID-19 a changé beaucoup de vos plans de vacances et de programmes de travail.

Pendant 2 ans cette pandémie a décidé à votre place quoi faire de vos vies, heureusement qu’aujourd’hui ça s’atténue de plus en plus et tout commence à redevenir comme avant. Pour vous relancer de nouveau dans votre liberté, quoi de mieux qu’un voyage en Thaïlande ; Bangkok, Chiang Mai, Phuket.

Les conditions d’entrée et sortie de la Thaïlande en 2022

Les mesures sanitaires deviennent moins sévères, mais il est toujours nécessaire de respecter certaines conditions dans le but de ne pas replonger dans une autre vague de la COVID-19. Donc voici les conditions en 2022 :

Pour les personnes vaccinées

Il n’est plus obligatoire de vous soumettre à un test PCR ou antigénique, ni de réservation d’hôtel SHA Extra+ à l’avance pour votre arrivée ;

Vous devrez remplir un formulaire pour obtenir la Thaïlande Pass en joignant quelques documents tels que : le passeport, un certificat de vaccination, une preuve d'assurance médicale ;

Le port de bavette et la distanciation sociale sont supprimés du protocole.

Pour les non-vaccinés

Vous pouvez enfin éviter la quarantaine qui est d’une durée de 5 jours ;

Vous allez joindre un test PCR négatif de moins de 72 h avant le voyage dans votre demande du Thaïlande Pass à côté des mêmes documents demandés aux voyageurs vaccinés et qui sont précédemment cités ;

Dans le cas d'absence du test PCR négatif, vous serez obligés de vous soumettre sous quarantaine de 5 jours avec une preuve de réservation d'hôtel ;

Dans le cas de soumission sous quarantaine, en sa fin et avant d’en sortir, il vous sera exigé d’effectuer un test PCR.

Par contre, les personnes (vaccinées et non vaccinées) qui ont été accepté pour entrer en Thaïlande sous les anciennes conditions et qui souhaiterait y entrer sous les nouvelles, devront refaire une nouvelle demande du Thaïlande Pass.