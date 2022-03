Peut-on utiliser une chicha électronique sans nicotine ?

Vous connaissez sûrement déjà les cigarettes électroniques, ces dispositifs électroniques qui permettent d'inhaler de la vapeur au lieu de la fumée à tabac. Il existe aussi des chichas électroniques et sans nicotine, lisez notre article pour en savoir plus !

Chicha électronique sans nicotine

Si vous vous demandez en quoi consiste une chicha électronique, et bien tout comme la cigarette électronique, c’est un appareil qui va produire de la vapeur. Cette vapeur peut être aromatisée, avec de la nicotine ou sans nicotine. La chicha électronique a la forme d’une chicha traditionnelle, elles sont vendues dans des boites avec des liquides spéciaux. Ce produit est portatif et fonctionne sans eau ni de charbon, tout est électronique.

Il y a des marques de chichas électroniques comme la chicha Hookey qui se démarquent des autres sur le marché. Cette chicha existe en forme portative ou en tête qui se pose directement sur le narguilé, Hookey est une référence dans les chichas électroniques ou “e-chicha”.

Les chichas électroniques sont aussi équipées d’un réservoir et d’une bougie qui se remplacent, on les décrit comme des narguilés modernes. Il existe différents parfums d’e-liquides qui sont mis à disposition des consommateurs qui aiment utiliser des e-chicha. Il existe des e-liquides comme :

E-liquide parfums menthe ;

E-liquides parfums fruités.

Bien sûr, même s’il n’y a pas de présence de nicotine dans la e-chicha, et que la vapeur est moins dangereuse que la fumée résultant de la combustion du tabac, il faut rester prudent. Les e-liquides peuvent aussi être composés de produits chimiques qui sont déconseillés aux femmes enceintes ou aux femmes qui allaitent. Il faut toujours lire les notices avant d’utiliser des produits comme des e-liquides, des e-cigarettes ou des e-chichas, car on peut être allergique aux composants chimiques des liquides. Il faut aussi veiller à acheter ses produits d’enseignes de confiance et connues pour ne pas tomber sur des e-liquides ou des produits dangereux pour la santé.