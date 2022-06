Pied : comment traiter une épine calcanéenne ?

Très courante, celle que l'on appelle aussi épine de Lenoir est une excroissance d'un os, douloureuse et invalidante.

L‘épine calcanéenne (ou encore “épine de Lenoir”, “éperon calcanéen”) caractérise une excroissance osseuse se formant au niveau de l’os du talon, qui s’appelle le calcanéum.

On la trouve soit sur le haut de l’os du talon, soit à l’attache de l’aponévrose plantaire. Il s’agit d’une t une membrane localisée sous le pied, qui va du talon aux orteils, servant “d’airbag” et permettant que la courbure du pied se tienne correctement.

Les différents types d’épine calcanéenne

Il faut distinguer :

L’épine calcanéenne dite “inférieure” ou “plantaire” : l’excroissance osseuse se trouve alors sur la face inférieure du talon et elle résulte d’un surmenage et d’une inflammation du fascia plantaire;

L’épine calcanéenne dite “postérieure” ou “crânienne” : l’excroissance osseuse se forme au niveau du tendon d’Achille et douleur se manifeste sous le talon. Elle résulte d’un surmenage du tendon d’Achille.

Facteurs de risque

Elle peut être favorisée par :

La sédentarité ou au contraire la pratique intensive de certains sports comme la course à pied, la randonnée… ;

une station debout prolongée ;

le port de chaussures inadaptées, de talons hauts ;

la vieillesse ;

une forme caractéristique du pied comme les pieds creux ou plats, un tendon d’Achille rigide … ;

des maladies comme l’obésité, la polyarthrite rhumatoïde ou d’autres formes d’arthrite ;

une affection ou une intervention de la colonne vertébrale ou du genou, de la hanche…;

Symptômes de l’épine calcanéenne

En elle-même, elle ne donne lieu à aucune douleur. C’est par hasard, dans le cadre d’un examen pour autre chose, qu’elle sera découverte. En revanche, l’inflammation de l’aponévrose au point d’insertion sur l’os calcanéen est bien douloureuse.

La douleur va survenir au niveau du pied et du talon après la marche ou une activité sportive. Elle peut aussi se manifester lors des premiers pas quand on se lève après le temps de sommeil.

Traitement de l’épine calcanéenne

Après examen médical et radiographie, et si le diagnostic st confirmé, de smesures d’hygiène de vie sont d’abord préconisées, selon l’origine de l’épine :

arrêt de l’activité physique en cause ;

mise en place d’orthèses dans la chaussure pour amortir, soutenir et rehausser le talon ;

perdre du poids ;

pratiquer des massages ou étirements doux du talon tout comme des muscles du mollet pour guérir plus vite ;

mais aussi : attelle de nuit, strappings adhésifs ou bandages soutenant la voûte plantaire…

Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des infiltrations de corticoïdes peuvent aussi être prescrits. Après un an, si tout ceci n’a pas été efficace, un acte chirurgical est possible pour soulager la pression sur l’aponévrose et retirer les épines calcanéennes.