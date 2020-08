Piqure de moustiques : Comment calmer les démangeaisons ?

Ces incroyables petits insectes peuvent vous ruiner une soirée en extérieure. Comment lutter contre la démangeaison de la piqure ?

Le moustique est une vraie plaie ! Il vient se nourrir furtivement et repart comme si de rien n’était. Néanmoins, savez-vous comment se nourrit un moustique ? Lors cet insecte vient se poser sur une surface de votre peau il plante sa trompe. Par la suite, avant d’aspirer votre sang, il propulse de la salive afin que le sang coagule. Cela a pour effet de dilater les vaisseaux touchés ce qui provoque les démangeaisons.

Solution alimentaire

Pour calmer les démangeaisons d’une piqure de moustiques, plusieurs méthodes existent. La première est toute simple. Vous devez laver la zone infectée avec de l’eau froide avec du savon. Le froid permet d’anesthésier la zone et le savon de désinfecter la piqure. Une seconde solution permet de calmer avec du bicarbonate de soude. Vous ne devez pas prendre cet ingrédient à la légère. Il est très utilisé en cuisine ou même dans l’entretien de la maison. Dans ce cas précis, faites fondre du bicarbonate de soude dans de l’eau et trempez-y un coton (de démaquillage par exemple).

Homéopathie ou médecine classique

Les bienfaits des plantes peuvent aider contre les démangeaisons dues à une piqure de moustique. Les feuilles de pissenlit ou même de menthe peuvent aider à calmer. Chose plus étonnante, l’ognon peut également calmer. Une quatrième solution, plus répandu existe comme les crèmes antihistaminiques. Ces crèmes sont les plus efficaces afin de calmer la démangeaison. Celles-ci sont fabriquées avec des corticoïdes.

Voilà, nous vous avons donné quelques solutions afin de combattre ses vilaines démangeaisons ! Il en existe d’autres, voir des centaines. Nous avons aussi nos recettes de grands-mères. D’ailleurs, connaissez-vous d’autres méthodes pour calmer les démangeaisons ? Nous sommes curieux de les connaitre. Cependant, faites attention aux attaques de moustiques tigres. Cette espèce de moustique peut être nocive pour la santé de tous ! Si une piqure vous démange encore au bout de quelques jours, consultez votre médecin.