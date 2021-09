Plan national nutrition santé : quels sont ses engagements ?

Tous les nutritionnistes le disent et le répètent à chaque fois, il faudra manger cinq fruits et légumes par jour en plus de pratiquer un exercice pendant 30 min quotidiennement.

Cela pour être en bonne santé, en effet “manger bouger“est le slogan que prône le ministère de santé publique. Régulièrement, un nouveau plan de nutrition santé est mis en place par les autorités nationales pour améliorer la qualité des aliments vendus, mais également veiller à ce qu’ils soient conformes pour offrir aux consommateurs des produits de qualité qui sont sans danger pour leur santé.

Définir ce qu’est un plan national de nutrition santé

En version plus réduite, le PNNS est un programme mis en place par les autorités publiques de santé et a comme but d’améliorer et de rendre meilleur l’état général de santé de la communauté français en agissant sur la nutrition. Le plan de nutrition de santé initial a été organisé et lancé en 2001 et depuis cette date le PNNS se renouvèle tous les cinq ans, pour veiller toujours à ce que les habitudes alimentaires s’améliorent de plus en plus.

Sur quels fronts est engagé le Plan National de Nutrition Santé ?

Le plan de nutrition national agit principalement sur cinq axes qui vont tous vers un seul et même objectif qui est l’amélioration de tout ce qui est nutrition et alimentation pour une meilleure santé de toute la population française, ces 5 axes sont les suivants :

amélioration de l’environnement nutritionnel et physique ;

inciter à un comportement qui sera favorable à la santé de la communauté ;

améliorer la prise en charge des personnes souffrant de surpoids, dénutri ou atteint de maladie chroniques ;

encourager un mouvement et une dynamique territoriale et locale ;

approfondir encore plus les recherches sur la nutrition.

Pour ce qui est du comportement favorable à la santé, la politique de nutrition a mis en place ce qu’on appelle nutri-score qui est une sorte d’échelle qui note tous les produits vendus sur le marché selon le taux de composantes chimiques qu’ils comportent.