Plus d’un adulte sur deux est en surpoids en Europe

De nouvelles données publiées par Eurostat viennent de dévoiler que la moitié des Européens étaient en surpoids.

De nombreuses complications de santé sont directement induites par une masse graisseuse trop importante. Outre l’obésité, le surpoids est très présent en Europe. D’après de récentes statistiques publiées par Eurostat, plus de la moitié des Européens seraient d’ailleurs en surpoids et un tiers souffrirait d’obésité. Un chiffre qui ne fait qu’augmenter depuis de nombreuses années, et ce surpoids ne touche pas que les plus jeunes.

Les populations les plus touchées en Europe concernant le surpoids et l’obésité

Grâce aux données récoltées par l’Eurostat en 2019, nous apprenons ainsi que 53 % des citoyens de l’Union européenne étaient en surpoids, mais aussi que 17 % souffraient d’obésité. Pour rappel, une personne est considérée en surpoids quand son Indice de Masse corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 25. Si cet indice est supérieur à 30, on considère que la personne est en situation d’obésité.

Au sein de l’Europe, c’est la Croatie qui enregistre la surcharge pondérale la plus élevée avec plus de 65 % de sa population concernée. Ce chiffre tombe à 46 % en Italie et 47 % en France. Le plus inquiétant reste cependant l’évolution de ces chiffres durant les dernières années.

D’après une enquête effectuée en juin 2020 par Ligue contre l’obésité, 10 % des adultes français étaient en situation d’obésité en 2002. Ce chiffre est monté à 15 % en 2012 et 17 % en 2020. « Les problèmes de poids et l’obésité augmentent à un rythme rapide dans la plupart des États membres de l’UE », constate Eurostat.

L’étude d’Eurostat souligne un autre constat, les hommes sont plus sujets à être en surcharge pondérale que les femmes, 60 % des hommes contre 40 % des femmes. De plus, des divergences sont mises en évidence en fonction de l’âge : les 65-74 ans sont en effet plus touchés que les 18-24 ans. Pour finir, l’étude souligne, par exemple, le fait que chez les femmes, plus leur niveau d’éducation est élevé et plus la proportion de femmes en surpoids diminue.