Porter un masque de protection : quelques conseils à ne pas prendre à la légère

Dans le cadre d’une sensibilisation contre les pandémies, le port de masque est préconisé. Afin de bien se protéger contre les infections, voici les recommandations données par les spécialistes pour le bien porter cet accessoire.

Bien se laver les mains

Étant exposées continuellement à différentes tâches ou activités, les mains sont de vrais nids à microbes. Dans ce cas, il est nécessaire de les nettoyer fréquemment pour neutraliser les micro-bactéries qui l’infestent et empêcher dans ce sens la transmission d’un quelconque virus à l’organisme.

Ainsi, il est important de les laver avant de toucher à des accessoires délicats comme le masque. Une telle action est recommandée avant d’ajuster, de mettre ou de retirer le masque du visage. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l’utilisation de gants pour enfiler un masque n’est pas préconisée.

D’après les spécialistes, ces accessoires accumulent des bactéries venant de l’extérieur et décuplent les risques de contamination du moment où ils se frottent à une partie du visage comme les yeux ou le nez. De ce fait, il faut se contenter de bien laver les mains avec de l’eau savonnée ou bien du gel désinfectant avant chaque action en rapport avec le masque.

Changer de masque plus d’une fois par jour

Comme tous les accessoires ou objets, la structure externe des masques est sujette à une invasion de microbes. C’est pourquoi il est plus que sain de le changer plusieurs fois par jour. Selon les chercheurs, un masque peut subir une prolifération importante de microbes au bout de quatre heures suivant son port.

Dans ce contexte, les bactéries se faufilent par les microorifices du visage et se répandent dans le reste du corps. Ainsi, la personne concernée doit prévoir de se munir de plusieurs masques lorsqu’elle quitte son domicile. En outre, il est fortement déconseillé d’échanger son masque avec celui de quelqu’un d’autre.

Non seulement c’est contre hygiène, mais cela accroît davantage les risques de contamination. En empruntant ou prêtant son accessoire à autrui, on lui transmet des bactéries. À ce sujet, les médecins affirment que les masques doivent être à usage individuel.

Éviter d’enlever le masque partiellement

En portant le masque pendant un long moment, il arrive que l’individu le trouve encombrant. Pour mettre fin à cette sensation d’inconfort, il décide donc de retirer partiellement le masque, ce qui est une grave erreur. De par cette action, la personne expose son visage aux bactéries se trouvant dans l’air ou bien la poussière.

En outre, le fait de remettre le masque après l’avoir quasiment enlevé ne servira donc plus à grand-chose, étant donné que les bacilles ont déjà pénétré l’organisme de l’individu. Au cas où l’individu se sentirait gêné pour différentes raisons comme le manque d’air ou une démangeaison au niveau du nez et serait tenté de l’enlever, les spécialistes conseillent de respirer doucement.

Toutefois, si la personne en vient à le retirer définitivement, les médecins recommandent de ne plus porter ce masque et de bien laver les mains ainsi que le visage avant de mettre un nouveau masque.