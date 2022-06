Poumons : qu’est-ce que la légionellose ?

Cette infection pulmonaire grave est causée par une bactérie nommée Legionella, présente dans les eaux douces et sols humides.

La légionellose (autrefois communément appelée maladie du légionnaire) est une maladie respiratoire se manifestant par une infection pulmonaire. Non contagieuse, elle touche principalement les adultes et celles qui présentent des facteurs favorisants.

C’est une Legionella, bactérie forte d’une cinquantaine d’espèces, qui en est la cause. En France, c’est la Legionella pneumophila qui est est la souche la plus fréquemment liée à cette infection.

La transmission de la légionellose

Ces bactéries, les légionelles, sont présentes naturellement dans les milieux aquatiques (eau douce, lacs et rivières donc). Elles prolifèrent à des températures de l’eau comprises entre 25 °C et 45 °C. Une eau stagnante et la présence de nutriments sont des facteurs favorisant cette multiplication bactérienne.

La maladie se transmet par aérosols, en d’autres termes par inhalation de micro-gouttelettes d’eau contaminée.

Légionellose : quels sont les symptômes ?

Les signes de la maladie respiratoire peuvent évoquer ceux présents à l’occasion d’une grippe à savoir fièvre, frissons, toux, difficultés respiratoires, éventuellement associés à de la nausée et une confusion, des diarrhées, douleurs abdominales… La durée d’incubation est de 2 à 10 jours, en moyenne 5 ou 6.

La diagnostic ? Une radiographie pulmonaire va confirme l’infection et la légionellose sera précisée par l’un ou l’autre de ces examens :

légionelles retrouvées dans des prélèvements issus des bronches ;

détection de la présence d’antigènes dans les urines ;

dosage des anticorps dans le sang.

Facteurs aggravants, évolution

La sévérité de la maladie variera selon la virulence de la souche contractée et de la vulnérabilité de l’individu, c’est-à-dire s’il présente ce type de facteurs aggravants : tabagisme, âge, immunodépression, personnes ayant reçu une transplantation, souffrant de diabète, d’insuffisance rénale, d’une maladie chronique…

La légionellose est une maladie pulmonaire grave. Le taux de mortalité, même moins important que par le passé, atteint tout de même 11%.

Traitement de la légionellose

La légionellose nécessite un traitement par antibiotiques, pendant 2 à 3 semaines.

La plupart des patients doivent être pris en charge à l’hôpital. La guérison totale intervient la plupart du temps après plusieurs semaines voire plusieurs mois.