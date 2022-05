Poumons : qu’est-ce qu’un emphysème ?

Il s'agit de la dernière étape de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

L’emphysème se caractérise par une distension permanente et irréversible des voies aériennes distales, c’est-à-dire situées en amont des bronchioles terminales des poumons.

Quasi-exclusivement présente chez les consommateurs de tabac, cette destruction des alvéoles pulmonaires a pour conséquence une perte de l’élasticité des poumons et des bulles d’air sont susceptibles de se former.

Il s’agit du tout dernier stade de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui occasionne environ 17 000 décès par an.

Facteurs de risque de l’emphysème

Ce sont principalement les fumeurs qui sont touchés par une BPCO. Mais la pollution atmosphérique, des infections répétées des voies respiratoires et une maladie gééntique rare qui se traduit par un déficit en alpha 1-antitrypsine peuvent aussi le favoriser.

Emphysème : quels symptômes ?

C’est une gêne respiratoire qui sera le premier signe de cette étape de la maladie, lors de l’accomplissement d’un effort puis au repos. Elle sera peut-être associée à une toux expectorante, un état de fatigue, une perte de poids des lèvres devenant prenant une teinte bleue.

Cette maladie est chronique et si elle n’est pas prise en charge, le prochain stade est une insuffisance respiratoire voire la mort.

Le dépistage de l’emphysème

Les examens suivants ont pour but de préciser l’impact des lésions :

une radiographie du thorax pour révéler une distension pulmonaire;

un scanner du thorax pour déterminer l’étendue et sa localisation précise;

un prélèvement pour gaz du sang;

éventuellement, une scintigraphie.

Traitements de l’emphysème

Le traitement sera en harmonie avec le stade de l’emphysème. Aucun traitement ne permet d’en guérir, il s’agira donc de freiner son évolution et de maintenir la qualité de vie avec un suivi régulier.

Voici l’arsenal visant à remplir ces deux missions :

suivre un régime alimentaire équilibré;

conserver une activité physique;

séances de kinésithérapie respiratoire;

prescriptions médicamenteuses (à base de bronchodilatateurs, corticoïdes voire théophylline);

suivi psychologique et diététique.

La chirurgie pourra prendre le relais : ablation des zones emphysémateuses non fonctionnelles, ou une greffe pulmonaire.

Prévention de l’emphysème

Il faut avant tout arrêter de fumer, éviter autant que possible l’exposition aux produits polluants, être vacciné contre la grippe et le pneumocoque, et consulter sans attendre lorsque des signes de surinfection apparaissent.