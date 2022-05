Pour 90% des Français, le travail a une incidence sur la santé mentale

C'est une enquête pour un service d'accompagnement spécialisé à destination des entreprises, qui le révèle.

À la base de ce lien, une enquête effectuée à la demande de Moka.care, solution complète de santé mentale à destination des entreprises.

3 836 personnes ont été interrogées et près de 9 d’entre elles sur 10 (89%) juge que leur travail a une répercussion sur leur santé mentale.

Hommes et femmes se démarquent, les premiers étant légèrement moins nombreux (85%) que les secondes (92 %) à partager ce ressenti.

A contrario, ils sont 92% à affirmer que leurs problèmes personnels se ressentent sur leur humeur au travail.

Des ennuis psychologiques tus

Mais les tabous ont la vie dure, et 3 Français sur 4 avancent que le lien travail/santé mentale n’est jamais abordé par les supérieurs hiérarchiques. Avec pour conséquence, l’absence de demande d’aide psychologique à la direction : 7% des personnes interrogées affirment n’avoir jamais évoqué leur situation personnelle avec un référent des ressources humaines ou un manageur.

Face à ce silence des équipes de management, les salariés préfèrent se tourner vers un professionnel de santé (c’est le cas pour 25%), exercer une activité sportive (23%) ou pratiquer le yoga (6%).

“Pourtant, la santé est un tout”

20Minutes, qui remet en lumière les résultats de cette enquête publiés à la fin 2021, rapporte encore que 31% des personnes interrogées tentent d’être plus à l’écoute de leurs propres besoins, et que “29% essaient de prendre soin de leur santé mentale” sans toutefois y parvenir.

Pierre-Etienne Bidon, co-fondateur de Moka.care, regrette dans un communiqué : “Encore aujourd’hui, on a tendance à ne prêter attention à notre psychisme que lorsqu’il est mis à mal. Au fond, on ne nous a jamais appris à prendre soin de notre santé mentale au quotidien comme on nous apprend à nous brosser les dents quand on est enfant ou à faire du sport. Pourtant, la santé est un tout”.