Parcours Victimes : une nouvelle plateforme vient d’être lancée pour aider les victimes de violences

Pour aider les personnes victimes de violences, la plateforme Parcours Victimes vient d’être lancée en France.

Chaque jour de multiples violences ont lieu à travers le pays. Afin de permettre aux victimes de signaler ces évènements, d’être aidées ou encore indemnisées, le site parcours-victimes.fr vient d’être lancé.

Parcours-victimes.fr : une plateforme pour les victimes de violences

France Victimes, en collaboration avec le Fonds de Garantie des Victimes, a lancé la semaine dernière à l’occasion de la Journée européenne des victimes, lundi 22 février 2021, une plateforme dédiée aux victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Ainsi, le site internet parcours-victime.fr explique que « Ce site internet est mis à votre disposition (…) pour vous accompagner dans les principales étapes de votre parcours, depuis les violences jusqu’à votre éventuelle indemnisation ». Ce dernier a pour objectif d’apporter « des informations générales, en complément de celles plus personnalisées que vous pourrez obtenir auprès d’autres professionnels (forces de l’ordre, professionnels du droit et de la justice, assistants sociaux, associations d’aide aux victimes, etc.) ».

Aider les victimes en les orientant

Afin de fournir une aide rapide et simple d’accès, le site internet parcours-victieme.fr se divise en deux parties : une première pour les victimes adultes et une seconde pour les enfants. Après avoir cliqué sur l’une de ces sections, cinq sujets permettront de venir en aide aux victimes de violences : Parler et être écouté, Se mettre en sécurité, Préparer le temps pénal, Être indemnisé et Se reconstruire. Les personnes seront ainsi guidées de A à Z directement depuis la plateforme. L’avantage de ce site internet est le fait de rendre plus accessible ce type d’aide qui nécessitait auparavant la sollicitation d’associations.

Afin de protéger les victimes voulant se renseigner sur les démarches à suivre, un bouton « Cacher le site » est tout le temps accessible. Pour finir, une page de contact est disponible afin d’accéder aux sites des associations France Victimes ou du Fonds de Garantie des Victimes et de les contacter. Le numéro d’aide aux victimes est aussi présent : le 116 006.