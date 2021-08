Pour bien se laver les mains, seulement, 20 secondes sont nécessaires

Une nouvelle étude britannique vient de mettre en évidence que le temps lavage de main nécessaire pour éliminer virus et bactéries était de 20 secondes.

Avec la crise sanitaire, le lavage de main est devenu une pratique plus que courante afin de protéger contre le virus de la Covid-19. Cependant, ce procédé doit être bien fait afin de permettre l’élimination de tous les germes, virus et bactéries présents sur nos mains. Par le biais d’une nouvelle étude, des chercheurs ont récemment utilisé un modèle mathématique afin d’examiner les mécanismes clés du lavage de mains, mais surtout pour déterminer le temps nécessaire. La réponse est simple : 20 secondes.

Moins de 30 secondes pour des mains propres

Publiés dans la revue Physics of Fluids le 17 août, les résultats de l’étude menée par des chercheurs britanniques ont permis d’établir un schéma et une durée de lavage de main idéale pour qu’il soit efficace. Pour arriver à leurs conclusions, ils ont utilisé un modèle mathématique. Les auteurs expliquent ainsi : « Le modèle a utilisé des surfaces ondulées pour représenter les mains, car ces surfaces sont rugueuses à de petites échelles spatiales. Le modèle fonctionnait en deux dimensions, avec une surface ondulée passant devant une autre surface ondulée et un mince film de liquide entre les deux ».

Grâce à ce modèle mathématique, les chercheurs ont déclaré que pour un lavage de main efficace, il faut tout d’abord que le débit d’eau soit suffisamment puissant. De ce fait, les particules piégées dans les surfaces rugueuses de la main peuvent être délogées grâce à un flux d’eau élevé. La force de l’eau qui coule est aussi amplifiée par la vitesse du mouvement des mains.

En comparant le lavage de mains au nettoyage de taches sur des vêtements, les chercheurs expliquent : « Si vous déplacez vos mains trop doucement, trop lentement, les unes par rapport aux autres, les forces créées par le fluide qui s’écoule ne sont pas assez grandes pour vaincre la force qui maintient la particule vers le bas ». De ce fait, un débit suffisant et un lavage de mains vigoureux permettent de faire disparaitre les germes en seulement 20 secondes de frottage.