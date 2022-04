Pour la première fois, des microplastiques retrouvés dans les poumons de personnes vivantes

Malheureusement, les déchets de 0,003 millimètre ne sont pas filtrés par les poumons.

Alors qu’il y a quelques jours seulement, des microplastiques étaient décelés dans le sang humain, c’est au tour de nos poumons d’être leurs hôtes.

Au mois de juillet 2021, des autopsies révélaient dans les tissus pulmonaires la présence de ces particules, appelées microplastiques quand leur taille est inférieure à 5 millimètres.

Une traque au plus profond des poumons

Laura Sadofsky, de la faculté de médecine de la Hull York Medecine School au Royaume-Uni, et principale auteure de cette étude publiée dans la revue Science of the Total Environment, rappelle que “si ces particules ont déjà été trouvés dans des échantillons d’autopsie de cadavres humains, il s’agit de la première étude a en démontrer la présence dans les poumons de personnes vivantes”.

Les chercheurs ont prélevé des tissus pulmonaires sur des patients devant subir une intervention chirurgicale sur cet organe. Sur treize échantillons prélevés, onze révélaient la présence de microplastiques. Et les analyses ont conclu que les particules les plus courantes étaient le polypropylène, dont l’on se sert dans les emballages et les tuyaux en plastique, et le PET, quant à lui dans les bouteilles.

La pollution atmosphérique en cause

Cette découverte a surpris la spécialiste “car les voies respiratoires sont plus petites dans les parties inférieures des poumons et nous nous serions attendus à ce que les particules de ces tailles soient filtrées ou piégées avant d’atteindre cette profondeur”.

Le HuffPost rappelle que la pollution atmosphérique concerne 99% des habitants du globe, “et que des microplastiques présents en suspension dans l’air ont été retrouvés dans le monde entier”.

Il reste à déterminer l’impact de la présence de ces microplastiques dans le corps humain, au niveau sanguin comme pulmonaire. Mais les chercheurs sont inquiets car ils ont été en mesure d’observer en laboratoire que les microplastiques abîment les cellules humaines.