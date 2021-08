Pour réduire le risque d’apnée du sommeil, arrêtez de regarder la télévision et pratiquez du sport

Selon une nouvelle étude, être plus actif et passer moins de temps devant la télévision permettait de réduire le risque de souffrir d’apnées du sommeil.

L’apnée du sommeil concernerait aujourd’hui 30 % des plus de 65 ans en France selon l’INSERM. Le risque serait d’ailleurs de plus en plus important avec l’âge et le surpoids. En moyenne, ces personnes souffriraient d’interruptions répétées et incontrôlées de leur respiration durant le sommeil, environ 5 fois par heure de sommeil durant 10 à 30 secondes. Les conséquences de cette pathologie sont principalement les suivantes : ronflement, fatigue chronique, somnolence diurne, troubles cardiovasculaires et décès prématurés.

À travers une nouvelle étude publiée dans la revue European Respiratory, des chercheurs ont constaté que les personnes faisant une activité physique et passant moins de temps devant la télévision avaient un risque plus faible de développer un syndrome de l’apnée du sommeil.

Les personnes sédentaires ont presque 50 % plus de risque de souffrir d’apnées du sommeil

Pour arriver à cette conclusion, l’étude a pris en compte les données de 137 917 patients ayant décompté les heures passaient assis au travail, mais aussi l’activité physique effectuée chaque jour. Grâce à ces informations, les chercheurs ont pu constater que les personnes les moins actives avaient plus de risque de développer un syndrome de l’apnée du sommeil. Pour être plus précis, ces derniers soulignent que les plus sédentaires avaient un risque plus élevé de 49 % de souffrir de cette pathologie que les moins sédentaires. Le risque montait à 78 % pour les patients regardant la télévision durant plus de quatre heures par jour.

Tianyi Huang, un des auteurs de l’étude, déclare : « Regarder la télévision est fortement lié à l’apnée du sommeil. Mais regarder la télévision est également liée à l’obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires ». Les chercheurs n’ont cependant pas pu déterminer si l’inactivité ainsi que le fait de visionner la télévision pouvaient être à l’origine du développement de l’apnée du sommeil ou bien si cette pathologie entrainait ce comportement sédentaire. Une chose est sure, être actif permet de réduire le risque de souffrir d’apnée du sommeil.