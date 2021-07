Pour réduire le risque de maladies cardiaques, mangez des céréales complètes chaque jour

Dans une nouvelle étude, les chercheurs soulignent qu’une consommation de trois portions de céréales complètes par jour permet de réduire le risque de maladies cardiaques.

L’alimentation est toujours source de bienfaits ou de méfaits. Consommer trop de certains aliments ou pas assez et ne pas varier son alimentation peut ainsi avoir un impact sur notre organisme, et donc notre santé. Depuis quelques années, de plus en plus d’études montrent les avantages de consommer des céréales dans leur forme complètes, soit celle disposant encore du germe et du son. Par le biais de récents travaux publiés dans le Journal of Nutrition, les chercheurs du Human Nutrition Research Center on Aging de l’Université Tufts aux États-Unis ont constaté que les personnes consommant trois portions de céréales complètes par jour avaient une pression artérielle plus basse, un taux de glycémie et un tour de taille plus faible.

Plusieurs facteurs de risque de maladies cardiaques en baisse grâce à la consommation de céréales complètes

A travers cette nouvelle étude, les scientifiques ont souhaité analyser l’impact de la consommation de céréales complètes et raffinées sur différents facteurs de maladie cardiaque. Cinq d’entre eux ont été pris en compte : la pression artérielle, la glycémie, les triglycérides, le cholestérol HDL et le tour de taille. Pour ces travaux, ils ont décidé d’utiliser les données de la Framingham Heart Study Offspring Cohort. Ayant débuté en 1970, cette dernière a notamment permis d’évaluer les facteurs de risque à long terme des maladies cardiaques. Ils ont retenu pour leurs recherches 3 100 participants, principalement blancs et avec une moyenne d’âge de 55 ans au début de la collecte des données.

Durant une période de 18 ans, les chercheurs ont comparé l’évolution des cinq facteurs de risques de maladies cardiovasculaires tous les quatre ans par rapport à la consommation recommandée de céréales complètes, soit trois portions ou plus par jour. Résultat, les personnes consommant une quantité plus faible de céréales raffinées avaient un tour de taille plus faible, mais aussi une baisse moyenne plus importante du taux de triglycérides.

Nicola McKeown, auteur principal de l’étude, explique ainsi : « Nos résultats suggèrent que la consommation d’aliments à base de céréales complètes dans le cadre d’un régime alimentaire sain présente des avantages pour la santé qui ne se limitent pas à nous aider à perdre ou à maintenir notre poids en vieillissant ». Il précise ainsi que manger la dose recommandée de céréales complètes permet aux personnes de maintenir leur glycémie et leur pression artérielle dans le temps. Il affirme ainsi que « la gestion de ces facteurs de risque à mesure que nous vieillissons peut contribuer à protéger contre les maladies cardiaques ».