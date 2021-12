Pourquoi changer de blouse médicale durant votre grossesse ?

Le secteur médical est un domaine qui travaille souvent sous pression. Face à cela, le code des couleurs est un élément essentiel qui est mis en place à travers le port de la blouse.

De plus, le personnel médical est aussi différencié des patients. Par conséquent, la blouse médicale est un accessoire dont nul ne peut se passer, quelle que soit la période. C’est notamment le cas des femmes enceintes. Cet article vous propose de vous aider à bien choisir une blouse médicale de grossesse.

Choisir une blouse médicale de grossesse

Un événement heureux vous attend dans quelques mois, mais en attendant votre morphologie change et vos habits commencent à ne plus vous aller. Face à cela, il sera essentiel de faire quelques achats, pour mieux profiter de son quotidien, dans des habits plus adaptés. Pour les femmes enceintes travaillant dans le domaine médical, l’achat d’une nouvelle blouse est indispensable. Elle doit permettre une protection optimale contre tout risque de projection qui pourrait causer la propagation de virus, bactéries, etc.

Le premier élément à prendre en considération dans cet achat sera donc la qualité du tissu. Il sera préférable de se procurer une blouse médicale entièrement en coton qui permet une amélioration de la durée de vie et une résistance élevée aux acides. De plus, la blouse ne risquera pas de se dégrader avec les lavages à répétition.

Le second critère devra être sa fonctionnalité. Une blouse médicale de grossesse devra, de préférence, avoir de grandes et profondes poches, pour pouvoir y insérer votre équipement (stéthoscope, lunettes, stylo, etc). Cela vous évitera les va-et-vient qui risque de vous épuiser.

Ensuite, la coupe adaptée sera une blouse qui vous arrive au genou et qui couvre l’ensemble de vos bras, car étant doté votre état, il sera préférable d’opter pour une protection optimale. Il faut savoir que certaines blouses conçues spécifiquement pour la période de grossesse, sont munies d’un cordon de serrage. Il permet un meilleur maintien de la poitrine. Enfin, le choix de la couleur devra se faire selon votre profession, mais il sera possible de la personnaliser.