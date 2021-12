Pourquoi dit-on que l’intestin est notre second cerveau ?

C'est au tournant du 21e siècle qu'un neuro-gastro-entérologue américain a évoqué pour la première fois ce terme.

“La peur au ventre”, ou “ça me prend aux tripes”… Nombreuses sont les expressions conférant des émotions à l’intestin. Et ce n’est pas un hasard car dans notre tube digestif se logent autant de neurones que dans le cerveau d’un chat, à savoir quelque 200 millions (certaines études avancent le nombre de 500 millions) !

Notre système digestif est très complexe

Notre intestin est peuplé de micro-organismes, nous le savons. Bactéries, levures et champignons composent la flore intestinale, appelée encore microbiote intestinal. Si son rôle est essentiel dans les processus de digestion, d’assimilation des nutriments, il le joue aussi en faveur de notre système immunitaire.

Mais le plus surprenant est la découverte, il y a de cela très peu de temps, de la présence de neurones dans notre intestin, qui sont liés de manière avec le microbiote intestinal. Un système nerveux à part entière que l’on nomme le système nerveux entérique. Il constitue rien de moins qu’un second système nerveux de l’organisme.

Des échanges nombreux avec le cerveau

C’est par le biais des voies sanguines que ces neurones présents échangent avec ceux neurones du cerveau; mais aussi à travers le nerf vague. Ce nerf prend naissance dans des noyaux gris du cerveau, avant de partir dans le cou, l’œsophage, le diaphragme et une fois dans l’abdomen, il se sépare en filets nerveux.

En d’autres termes, la voie nerveuse est l’autoroute permettant à l’intestin d’envoyer des informations au cerveau, liées à notre santé digestive (la sensation de satiété par exemple).

Le siège d’émotions

Mais si cela peut sembler bien naturel que des informations liées à la digestion soient échangée, il est beaucoup plus surprenant que des émotions soient en jeu. Depuis quelques années seulement, on sait que le microbiote intestinal envoie des signaux au cerveau, lesquels peuvent avoir une influence sur notre humeur ou induire du stress.

Non moins surprenant, la quasi-totalité de la sérotonine se trouvant dans notre corps provient de l’intestin. Cette hormone a un rôle de régulation de notre humeur, de nos émotions et de notre niveau de stress. Et ce n’est pas tout, puisque cerveau et intestin diffusent le même niveau de dopamine, neurotransmetteur clé qui joue un rôle quant à la la motivation, la productivité et la concentration.

Intestin & stress

Lorsque nous sommes en proie au stress ou à l’anxiété, le cerveau va envoyer des messages à notre intestin, lequel va se contracter et modifiant le transit intestinal. Dans ces moments, le système digestif va produire plus de ghréline, une hormone qui contrôle l’appétit et la perte de graisse.

Le rôle du microbiote intestinal dans les maladies psychiques ou les troubles du comportement alimentaire constitue un axe de recherche qui n’en est qu’à ses débuts.