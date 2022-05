Pourquoi faut-il éviter de consommer de la soupe en chrononutrition ?

La chrononutrition est un concept alimentaire qui porte son intérêt sur notre horlogerie biologique.

Ce mode nutritionnel stipule qu’il faut manger les bons aliments, en bonnes quantités et au bon moment. On le sait tous, ce que nous mangeons influence grandement sur notre poids, et par conséquent, sur notre santé, mais le moment du repas reste tout aussi important.

Pour toutes ces raisons, si vous décidez de suivre le régime chrononutrition, il faudra vous renseigner sur les aliments bannis, à l’image de la soupe. Pourquoi n’avons-nous pas droit à la soupe en chrononutrition ? Nous y viendrons juste après.

Pour quelle raison il ne faut pas manger de soupe dans la chrononutrition ?

La chrononutrition prône un menu constitué de quatre repas par jour, à savoir le petit-déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner.

Les aliments favorisés pour chacun des repas se fait en fonction des micronutriments : protéines, glucides, fibres, etc, ainsi que des sécrétions enzymatiques et hormonales de l’organisme au cours de la journée. En effet, il est crucial de comprendre que le fondement principal de la chrononutrition est les différents changements du corps au cours de la journée.

En réalité, la soupe n’est pas entièrement écartée, mais il est plutôt préférable de l’éviter, et ce, pour deux raisons :

elle peut entraîner une hypocalorie : en d’autres termes, une soupe n’apporte que 800 calories au corps, alors qu’il faut au minimum 1200 calories pour tenir la journée ;

elle provoque une rétention d’eau au niveau des fesses : comme elle est essentiellement constituée de légumes qui sont riches en sels minéraux, ces derniers privilégient la rétention d’eau et l’apparition de la cellulite.

Pour conclure, on doit admettre qu’une soupe, bien qu’elle soit riche en fibres, n’est pas préconisée dans le cadre d’une perte de poids. Elle est certes considérée comme un repas léger, mais elle n’apporte pas suffisamment de calories à votre corps. D’autant plus qu’elle favorise la rétention d’eau !