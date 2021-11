Pourquoi la consommation d’antibiotiques a-t-elle chuté en 2020 en France ?

C'est l'agence Santé publique France qui l'indique, en se basant sur les remboursements réalisés par la Sécurité sociale.

Mardi, Santé publique France (SpF) a annoncé qu’“En 2020, une baisse de la consommation a été observée dans toutes les classes d’antibiotiques”. L’étude à la base de cette conclusion se base sur l’analyse des remboursements effectués par la Sécurité sociale.

Plus précisément, l’agence de santé a quantifié l’évolution des “doses définies journalières”, c’est-à-dire la dose de référence de chaque antibiotique pour un adulte de poids moyen, par rapport à la population française. SpF a aussi calculé le nombre d’ordonnances d’antibiotiques réalisées par des médecins libéraux. Et qu’il s’agisse de consommation ou de nombre d’ordonnances, la baisse est respectivement de 17% et 18%.

Antibiotiques : le rôle de la crise sanitaire

Deux raisons, toutes deux liées à la crise sanitaire générée par le Covid-19, expliquent ce net reflux de la prise d’antibiotiques : confinements autant que mise en place de gestes barrières ont endigué la survenance d’autres maladies, mais ils ont également dissuadé certains Français de recourir à des consultations médicales. Ce que résume ainsi SpF : “La pandémie de Covid-19 a (…) entraîné une baisse des recours aux soins courants en ville, en particulier durant le premier confinement”.

Si la tendance à la baisse de la consommation de ce type de médicaments est remarquée depuis une dizaine d’années, force est de constater que celle pointée en 2020 est tout à fait unique.

La lutte contre l’antibiorésistance

Ces chiffres tombent alors que comme chaque 18 novembre se tient la Journée européenne d’information sur la résistance aux antibiotiques. Et la France est particulièrement concernée, la consommation d’antibiotiques y étant près d’un tiers supérieure à la moyenne continentale.

Si l’action des pouvoirs publics a permis à la France de rétrograder dans le classement (elle y occupe désormais la troisième position), elle consomme 3 fois plus d’antibiotiques que les pays européens les moins prescripteurs, ceux chez qui on observe en outre les plus faibles taux de résistance aux bactéries. Pour rappel, la résistance aux antibiotiques (antibiorésistance) rend inefficace un ou plusieurs antibiotique(s) contre une infection bactérienne. Ce qui peut conduire à la difficulté, voire l’impossibilité du traitement de certaines infections.

33 000 décès par an en Europe

Chaque année, cette fois à l’échelle du globe, on estime que 33 000 morts sont imputables à la résistance aux antibiotiques. 75% de la charge des bactéries résistantes à ces traitements sont dus à des infections associées aux soins de santé. Des infections, donc, en partie évitable grâce au recours à des mesures de contrôle et de prévention adéquates.

L’OCDE s’est basée sur ces chiffres afin d’estimer le poids économique de l’antibiorésistance. Selon l’organisme, l’investissement de 2 dollars par personne et par an dans la lutte contre l’antibiorésistance permettrait d’éviter 47 000 décès par an dans les pays qui en font partie.