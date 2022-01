Pourquoi les enfants issus des classes aisées ont-ils davantage de caries ?

C'est une méta-analyse menée sur 30 pays et concernant 60 000 personnes qui révèle ce parallèle que l'on pourrait d'abord penser inverse.

Au mois de décembre dernier, la revue Journal of Dentistry a relayé les résultats d’une méta-analyse (pour rappel, il s’agit d’une méthode scientifique systématique qui mêle les résultats d’une série d’études indépendantes sur un problème donné) basée sur le lien entre catégories socio-économiques et usure dentaire.

Selon celle-ci, il s’avère que même si les classes les plus aisées sont les plus susceptibles d’avoir accès aux soins dentaires, les enfants dont ils sont issus présentent plus de caries que les autres. Pourquoi ?

Cadre et résultat de l’étude

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs australiens et singapouriens ont passé au crible les données de 65 recherches recueillies dans 30 pays. Elles concernent près de 64 000 personnes âgées de 6 à 79 ans.

Ainsi, les chercheurs ont pu observer que les enfants fréquentant des écoles privées, dont les parents ont un niveau d’éducation et de revenus plus élevés que la moyenne, présentaient une usure dentaire relativement plus prononcée.

Les boissons sucrées pointées du doigt

Pour Khaled Ahmed, chercheur en santé bucco-dentaire à l’université australienne Griffith, boissons gazeuses, jus concentrés ou boissons énergisantes sont fautives car si “Ces habitudes alimentaires peuvent prédisposer les enfants de tous les statuts socio-économiques au risque érosif, ceux qui ont un statut ‘privilégié’ peuvent plus fréquemment se voir exposés que leurs homologues”. Et “malgré l’accent mis sur le sucre, comme la mise en œuvre d’une taxe sur le sucre au Royaume-Uni, les alternatives diététiques/à faible teneur en sucre/sans sucre restent acides”.

Il ajoute : “Ces habitudes alimentaires peuvent prédisposer les enfants de tous les niveaux socio-économiques à un risque érosif, mais ceux de revenus importants peuvent être plus fréquemment exposés que leurs homologues en raison d’un accès accru lié à la richesse de leur pays”.

Une différence entre adultes et enfants

Enfants et adolescents sont donc plus susceptibles de voir leurs dents s’user rapidement. L’émail va s’éroder et s’écailler, à cause entre autres de l’acidité alimentaire.

Mais qu’en est-il des adultes ? Les scientifiques ont observé que les plus instruits étaient aussi les moins susceptibles de développer une usure dentaire. D’où l’importance des habitudes alimentaires plus saines et une hygiène bucco-dentaire à toute épreuve. Ce n’ets pas tout : les personnes avec des revenus plus importants souffraient moins de reflux gastro-œsophagien ou de diabète. Or ces maladies ne viennent pas favoriser l’hygiène dentaire.