Pourquoi ma cigarette électronique me fait tousser ?

Pour les personnes qui veulent résoudre leur problème de dépendance au tabac, il est possible de se rabattre sur la cigarette électronique, afin de diminuer sa consommation en douceur.

Cependant, pour une première utilisation, certains effets indésirables peuvent survenir, comme la toux. Découvrez dans cet article les raisons les plus répandues, qui conduisent à provoquer la toux lors de l’utilisation d’une cigarette électronique.

Les raisons pour lesquelles une cigarette électronique fait tousser

De manière générale, les personnes qui ont l’habitude de fumer s’étonnent de se voir tousser lorsqu’ils utilisent une cigarette électronique. D’autant plus que cette dernière est dépourvue, ou ne contient qu’une quantité infime, de goudron ou de tabac. En effet, la manifestation de la toux lors de l’utilisation de ce matériel est causée par d’autres motifs. Ajoutez à cela, qu’il est fréquent de tousser lors d’une première utilisation.

Le premier motif qui conduit à tousser, est le fait que votre organisme est habitué à recevoir de la fumée. Par conséquent, lorsque vous utilisez pour la première fois la cigarette électronique, vous inhalez de la vapeur et votre système respiratoire n’y est pas forcément habitué. Ce qui peut provoquer des sensations d’irritation. Ensuite, la toux peut aussi résulter d’une mauvaise manipulation des composants de la cigarette électronique. En effet, en fonction de votre niveau de tolérance, il est possible que vous ayez effectué un réglage erroné entre la puissance et le dosage.

Enfin, comme dernière cause, nous pouvons citer les lésions, provoquées par une consommation élevée de cigarette classique, au niveau des voies respiratoires ainsi que des poumons. La toux n’est pas ressentie pour la cigarette classique, car elle est dotée d’antitussifs. De plus, cette substance est inexistante dans les e-liquides.

Ma cigarette électronique me fait tousser : est-ce grave ?

Après avoir énoncé les raisons habituelles pour lesquelles une toux apparaît, il est assez évident de dire que cela ne représente pas un danger pour votre santé. Mais ce serait plutôt une réaction tout à fait normale de l’organisme face à une substance étrangère. Cependant, il est conseillé de faire un ajustement de :