Parmi les pierres fines les plus appréciées dans le monde de la bijouterie, il y a l’améthyste. Souvent qualifiée d’élégante et mystérieuse, cette pierre est issue de coulées assez vieilles de lave d’origine basaltique.

Elle appartient à la catégorie des quartz et est généralement utilisé pour la création de pendentifs. Retrouvez, dans cet article, le symbolisme et les vertus de cette pierre et les critères à prendre en compte pour choisir votre pendentif améthyste.

Le symbolisme de la pierre améthyste

Généralement violette, la pierre améthyste procure des bienfaits au niveau :

physiques

spirituelles

psychiques

En effet, lorsqu’elle est portée, que ce soit en collier, bracelet ou bague, ma pierre procure un sentiment d’apaisement et une stimulation de l’esprit. Il faut savoir qu’elle est utilisée depuis des décennies. En effet, les Grecs ainsi que les romains l’utilisait pour se protéger et était associée à l’eau et à l’amour. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est souvent offerte durant le mois de février.

Étant donné qu’elle tient son origine du feu, la pierre améthyste permettrait aussi d’optimiser l’énergie de son porteur ainsi que sa passion. Ajoutez à cela qu’elle est aussi très efficace pour renfermer la spiritualité.

Choisir son pendentif améthyste

Pour les novices dans le domaine des bijoux et pierre précieuse, le choix d’une pierre améthyste en pendentif doit principalement se faire suivant la nuance de couleur désirée. En effet, il vous sera possible d’en trouver en diverses teintes, allant du violet sombre, jusqu’au mauve et en passant par le pourpre. Il faut savoir que la couleur la plus convoitée est souvent la plus sombre.

Pourquoi porter un pendentif améthyste

Outre son aspect décoratif très prisé, un pendentif améthyste offre aussi plusieurs bienfaits. Tout d’abord, il aurait des vertus physiques importantes. En effet, il aide à la détente des muscles et la diminution des maux de tête. Ajouter à cela qu’il est aussi recommandé par les lithotérapeutes pour l’élimination efficace des toxines, alcools et tabacs. Outre cela, elle agit aussi sur votre côté émotionnel en favorisant votre calme intérieur. Ce qui est très positif pour les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété.