Pourquoi prendre du CBD ? : nos explications et conseils

Pourquoi prendre du CBD ? : toutes les réponses à ce sujet dans cet article.

Au fil des années, les scientifiques se sont de plus en plus penchés sur le sujet du cannabis et de ses composantes. De ce fait, nous savons aujourd’hui que parmi plus de 500 molécules qui composent la feuille de cannabis, s’y trouvent deux molécules à savoir le tétrahydrocannabinol (THC) ainsi que le cannabidiol (CBD).

À l’inverse de ce que l’on pourrait croire, le CBD n’a en aucun cas les mêmes effets que le THC, et est utilisé non à des fins euphorisantes, mais plus à des fins thérapeutiques dues à ses vertus qui agissent positivement sur notre métabolisme.

Mais en quoi, concrètement, le CBD nous est bénéfique ? Est-ce nécessaire d’en consommer et pourquoi ? C’est ce que nous verrons tout au long de cet article.

Qu’est-ce que le CBD ?

La molécule de cannabidiol ou CBD, depuis son arrivée sur le marché, été sujette à de nombreuse controverses en raison de sa provenance, à savoir, la feuille de cannabis. Cependant, cette mauvaise réputation ne justifie en rien le rejet des réels bienfaits de cette substance sur notre corps. En effet, le CBD à l’inverse du THC agit de manière positive sur notre métabolisme et nous permet de soigner de nombreux maux. Il a été prouvé, après plusieurs recherches, que le cannabidiol a le pouvoir de :

Soulager les douleurs

Atténuer l’anxiété et la dépression

Réduire les effets secondaires lors de traitements contre le cancer

lors de traitements contre le cancer Lutter contre les problèmes cardiaques

Réguler les troubles neuroprotecteurs

Diminuer l’acné

Ainsi, le CBD apporte à notre corps un bon nombre de vertus. Cependant, il ne faut pas en abuser, en effet, une trop forte consommation au quotidien peut engendrer des effets secondaires indésirables tels que des diarrhées, des vomissements, sensation de fatigue, ainsi que, des troubles au niveau de votre appétit et de votre masse corporelle. C’est pourquoi, il est primordial de réguler sa consommation de cannabidiol afin d’éviter tout effet secondaire.

Quels sont les critères à prendre en compte avant d’acheter du CBD ?

Le cannabidiol est encore tout nouveau, c’est pourquoi, il est primordial de connaître toutes les informations clé autour du sujet. En effet, avant de vous lancer dans la consommation de produits à base de CBD, il vous faut savoir :

Le type d’ingestion : depuis sa commercialisation, le cannabidiol ne cesse de se diversifier en matière de produits. Ainsi, vous pourrez trouver du CBD sous forme de produits cosmétique, chocolat, huiles, boissons, e-liquide, etc.

: depuis sa commercialisation, le cannabidiol ne cesse de se diversifier en matière de produits. Ainsi, vous pourrez trouver du CBD sous forme de produits cosmétique, chocolat, huiles, boissons, e-liquide, etc. Les dosages en CBD : il n’existe pas de dosage de consommation universel. En effet, tout dépendra de la tolérance de chacun, c’est pourquoi, il est recommandé dès les premiers prises de débuter avec de petites doses.

: il n’existe pas de dosage de consommation universel. En effet, tout dépendra de la tolérance de chacun, c’est pourquoi, il est recommandé dès les premiers prises de débuter avec de petites doses. La qualité des produits : le prix ne reflète pas forcément la qualité du produit. Ainsi, évitez les produits trop chers, mais également peu chers afin de surveiller votre portefeuille et votre santé en optant pour des marques les plus connues, mais aussi les plus raisonnables en matière de prix.

: le prix ne reflète pas forcément la qualité du produit. Ainsi, évitez les produits trop chers, mais également peu chers afin de surveiller votre portefeuille et votre santé en optant pour des marques les plus connues, mais aussi les plus raisonnables en matière de prix. Pour quelles raisons en consommer : consommer du CBD en fonction de vos besoins , ainsi en connaissant ces derniers, vous saurez quels types de produits acheter (Exemple : beaucoup d’acnés seraient traitées efficacement grâce aux crèmes de CBD)

, ainsi en connaissant ces derniers, vous saurez quels types de produits acheter (Exemple : beaucoup d’acnés seraient traitées efficacement grâce aux crèmes de CBD) Vérifier la valeur en THC : lors de votre achat, il est important de vérifier la teneur en THC du produit, sinon vous risquerez de lourdes conséquences, en ce qui concerne la réglementation de stupéfiants.

Ainsi, en prenant en compte ces critères, vous serez plus facilement guidés pour faire votre choix de produits, la manière dont vous le consommerez et aussi pourquoi le consommer. Cependant, que dit réellement la loi en France en ce qui concerne la commercialisation du CBD ?

Est-ce que le CBD est légal en France ?

Après plusieurs années, complexes, le CBD est enfin arrivé sur le marché français. Cependant, ce n’est pas totalement gagner. En effet, le gouvernement français a autorisé, tant bien que mal, la possibilité de commercialisation de cannabidiol sur le territoire national, en établissant plusieurs réglementations autour du sujet. Toutefois, il reste quelques zones d’ombre autour de ce sujet, même si, ce qui est sûr, c’est que le CBD est bien légal en France. Néanmoins, pour tout consommateur ou producteur de CBD ou de ses variantes, il est formellement interdit d’acheter ou de vendre d’autres variantes de chanvre que celles autorisées par la loi.