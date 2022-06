Première greffe d’implant d’oreille imprimé à base de cellules humaines

La recette de cette première ? Une empreinte 3D de l'autre oreille intacte, et la collecte de cellules cartilagineuses.

Jeudi 2 juin, des médecins ont annoncé être parvenus à greffer un implant d’oreille humaine créé à partir des cellules de la patiente concernée, et à l’aide d’une imprimante 3D.

Cet implant est destiné à venir en aide aux personnes soufrant de microtie, une malformation rare et congénitale qui concerne 1 500 nouveaux-nés aux Etats-Unis et chaque année.

Comment est créé l’implant ?

Arturo Bonilla, qui a créé un institut spécialisé dans le traitement de cette malformation au Texas s’est chargé de l’opération : “En tant que médecin ayant traité des milliers d’enfants atteints de microtie à travers le pays et le monde, je suis enthousiasmé par cette technologie et ce qu’elle pourrait signifier pour les patients et leurs familles”.

Et c’est la société 3DBio Therapeutics qui a créé l’implant visant à corriger ce défaut qui donne lieu à une oreille externe qui s’est mal développée. Comment ? En formant une empreinte en 3 dimensions de l’autre oreille du patient, avant collecte des cellules du cartilage de son oreille. Puis elles sont cultivées pour en augmenter naturellement le nombre, avant de les mêler à un hydrogel de collagène. L’implant peut enfin être imprimé dans ses moindres détails.

Un essai clinique de 11 patients

L’essai clinique doit comprendre au total 11 patients, dispersés entre les Etats de Californie et du Texas.

Le Dr. Bonilla fait part d’un souhait particulier pour cet implant : qu’ils soit en mesure à plus ou moins long terme de remplacer les traitements existants, lesquels nécessitent que soit créée une prothèse à partir du prélèvement de cartilage d’une côte, ou d’une substance appelée polyéthylène poreux.

Il ajoute : “La première solution est une procédure lourde, et l’implant utilisant le polyéthylène poreux est moins flexible que celui testé aujourd’hui”.