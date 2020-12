Prendre soin du cuir chevelu, le secret pour de beaux cheveux

Le cuir chevelu est un grand oublié en matière de soin. Souvent négligé, il est pourtant primordial dans la pousse de vos cheveux.

Représentant seulement 3,5 % de la surface de la peau, le cuir chevelu est tombé dans l’oubli des soins quotidiens. Pourtant, il est le point de départ pour obtenir une chevelure de rêve. Pour cela, il suffit de le masser, à l’aide d’une scalp brush.

Cuir chevelu, mode d’emploi

Pour comprendre son importance, revenons sur la fonction du cuir chevelu. En effet, c’est à partir de lui que tout se joue, puisqu’il est à l’origine de la bonne pousse de vos cheveux.

Concrètement, la pousse des cheveux se compose en trois phases. Ainsi, les :

follicules pileux produisent la kératine ;

bulbes récupèrent les nutriments et l’oxygène nécessaires pour les cheveux, en puisant directement dans le sang ;

glandes sébacées lubrifient la tige pilaire, pour la rendre plus brillante et la protéger.

En un mois, en moyenne, un cheveu grandit de 1,27 cm.

Voilà pourquoi le renouvellement cutané du cuir chevelu est deux fois plus rapide que sur tout le reste de la peau et qu’il est si sensible à son environnement. En effet, la pollution, les produits trop agressifs ou les UV peuvent perturber la bonne pousse du cheveu.

L’utilisation d’une scalp brush pour prendre soin du cuir chevelu

Le nouveau réflexe, pour le secret de beaux cheveux, est de masser votre cuir chevelu quotidiennement, ou le plus régulièrement possible.

Il est possible de vous masser avec vos doigts, mais la pression pourrait être trop intense, et vous risqueriez de provoquer une surproduction de sébum, rendant vos cheveux gras. C’est pourquoi, il existe maintenant une brosse, la scalp brush, conçue spécialement pour le massage du cuir chevelu.

En silicone ou en plastique, la scalp brush est composée de picots de diverses tailles, aux bouts arrondis. Ainsi, ils offrent à votre cuir chevelu un micro massage qui va activer la circulation et relancer la distribution des nutriments vers les bulbes.

Un massage idéal quand :

les cheveux sont fins ou affaiblis ;

on a subi une chute hormonale.

La scalp brush, selon le modèle choisi, peut être utilisée dans votre quotidien. Elle peut également être intégrée dans vos routines de soins (avant, pendant ou après le shampoing par exemple).