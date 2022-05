Presbytie : mise au point d’un collyre pour améliorer la vue

Approuvé par la FDA américaine, il permet une vision normale pendant 6 à 10 heures.

Fini le port de lunettes non stop pour les personnes touchées par la presbytie ? C’est ce que promet un tout nouveau collyre mis au point par AbbVie, une société américaine spécialisée dans la recherche pharmaceutique.

Oui, c’est bien un collyre qui permet de recouvrir une vision normale. Pas à vie certes, mais le traitement est efficace en 15 minutes et ce, pendant 6 à 10 heures.

Un collyre autorisé par la FDA

Le produit s’appelle VUITY. Le site PourquoiDocteur? rapporte les mots de Michael Severino, qui est à la tête d’AbbVie : “La plupart des adultes font face à la presbytie ou à des difficultés de vision de près à mesure que nous vieillissons. À partir de 40 ans environ, beaucoup se retrouvent à utiliser des lunettes de lecture, à tenir le texte plus loin ou même à augmenter la taille de la police et l’éclairage des écrans pour essayer de voir plus clairement”.

Au mois d’octobre dernier, l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a donné son feu vert à ce collyre à la suite de deux études cliniques de phase 3, lesquelles se sont révélées encourageantes. Le résultat le plus impressionnant ? Après un mois de traitement, les personnes étaient en mesure de lire 3 lignes supplémentaires en vision de près, au minimum. À part des maux de tête et des yeux rougis rapportés par certains participants, pas d’effets secondaires.

Efficace en un quart d’heure

Une ordonnance n’est pas nécessaire pour se procurer ce collyre aux Etats-Unis. Il agit en quinze minutes, et un nouvel essai clinique de phase 3 est en cours. Il devra confirmer si l’actuelle unique goutte recommandée actuellement par jour, pourra être portée à deux.

Du côté de Jag Dosanjh, vice-président de la thérapeutique médicale chez Allergan, qui commercialise VUITY, la satisfaction est de mise : “Cette innovation importante dans le domaine de la santé oculaire liée à l’âge reflète notre engagement à faire progresser les soins de la vue et élargit notre portefeuille de traitements de premier plan pour les prestataires de soins oculaires et leurs patients”.