Prostatite : comment traiter l’inflammation de la prostate ?

Douloureuse, elle peut toucher l'homme à n'importe quel âge. Elle est généralement d'origine virale ou bactérienne.

Avant de parler d’infection, rappelons simplement ce qu’est la prostate, et quel est son rôle. Située sous la vessie et en avant du rectum, elle enserre l’urètre.

Cette glande masculine a pour principale fonction de produire un liquide entrant dans la composition du sperme (liquide prostatique) et de stocker ce sperme.

Définition de la prostatite

La prostatite affecte environ 10% des hommes adultes, et elle constitue le premier motif de consultation auprès d’un urologue. Il s’agit d’une inflammation de cette glande, et la plupart du temps des douleurs et des difficultés au moment de la miction (quand on urine) sont ressenties.

Il existe quatre formes de cette inflammation :

Prostatite aiguë bactérienne

D’origine bactérienne, elle est généralement liée à une contamination des urines (bactérie E.coli souvent). Symptômes : fièvres, douleurs, brûlure lors de la miction, sang dans les urines voire le sperme.

Prostatite bactérienne chronique

En lien avec prostatite aiguë bactérienne mal soignée, elle peut aussi être la conséquence d’une infection sexuellement transmissible (IST). Une hypertrophie bénigne de la prostate ou une position assise prolongée sont aussi des causes possibles.

Prostatite non bactérienne chronique

Dans ce cas, la prostate est presque constamment inflammée. Des douleurs chroniques au niveau du pubis sont ressenties, et le ou les causes de cette pathologie restent inconnues.

Une éjaculation difficile peut aussi se manifester.

Prostatite inflammatoire asymptomatique

Comme son nom l’indique, elle ne se manifeste par aucune façon et c’est une biopsie effectuée dans un autre contexte qui la révèle.

Prévention de la prostatite

Pour éviter de tels désagréments, le port du préservatif est un élément indispensable dans le cadre de la prévention des IST.

En règle générale, une bonne hygiène intime, une hydratation suffisante et l’évitement de café, alcool ou alimentation épicée constituent une bonne base.

En cas de douleurs à la miction, ne pas hésiter à consulter.

Les traitements de la prostatite

Pour une origine bactérienne, l’urgence médicale est de rigueur. Un traitement antibiotique de plusieurs semaines doit être mis en place.

Dans les autres cas, voici ce qui pourra être prescrit :