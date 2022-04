Prurit anal : quels sont les causes et les traitements ?

Si les démangeaisons de l'anus peuvent être chroniques, la plupart du temps elles sont bénignes et surviennent de façon isolée.

Le prurit anal peut survenir à tout moment, provoquant alors l’impérieuse nécessité de grattage de l’anus. Les lésions de grattage résultant de cet intense besoin peuvent favoriser une infection locale et une peau hypersensible. Irritabilité et démangeaisons vont alors se succéder “sans fin” même après l’effacement de la cause, laquelle n’est caractérisée que dans 50% des cas.

Les causes du prurit anal

Ainsi pour la moitié des cas, la manifestation des démangeaisons est dite idiopathique car aucune cause n’est trouvable. Mais quand il devient chronique, il faut en chercher la raison.

Irritation anale

Localement, un phénomène de macération peut survenir avec :

un manque d’hygiène, mais il faut savoir qu’un excès n’est pas bon non plus ;

des selles de type diarrhéiques ;

une constipation chronique ;

une incontinence anale ou urinaire ;

une hypersudation favorisée par le surpoids ;

une vaginite.

Maladie locale

Lésions anales : fissure anale, hémorroïdes, cancer de l’anus, condylomes,…

pathologie cutanée : infection à streptocoques ou staphylocoques, mycose de la peau, infection de type herpès, eczéma de contact, psoriasis…

De manière générale, des démangeaisons sont plus fréquemment ressenties dans les cas de diabète, goutte, hypothyroïdie pour ne citer que ces pathologies.

Parasitose digestive

C’est principalement chez l’enfant que l’oxyurose due à un ver parasite est rencontrée.

Quand consulter en cas de prurit anal ?

Il faut prendre rendez-vous auprès d’un professionnel si de meilleures mesures d’hygiène n’apportent pas d’amélioration. Ou encore, si une maladie chronique est associée à ces démangeaisons. Enfin, si l’un ou l’autre de ces symptômes vient s’y associer : extension de la zone du prurit, fièvre, fatigue, constipation ou diarrhée, sang rouge dans les selles…

Traitement des démangeaisons de l’anus

Un médecin, après des questions sur les habitudes alimentaires du patient, son hygiène corporelle par exemple, va procéder un examen de la zone anale à la recherche de lésions et d’une cause locale éventuelle comme des hémorroïdes.

Des examens additionnels peuvent être demandés en cas de doute, comme une prise de sang visant à rechercher une maladie qui serait à l’origine du prurit. Un scotch-test (pour rechercher une parasitose) ou un prélèvement (recherche d’une infection) peuvent aussi être envisagés. Enfin, une anuscopie ou rectoscopie sont possiblement à faire effectuer par un gastro-entérologue.

Traitement médicamenteux

Quand les lésions sont infectées, une solution antiseptique va les assécher et les désinfecter. En outre sera prescrite une pommade à base d’oxyde de zinc ou une pâte à l’eau pour protéger la peau.

Dans le cas où une cause précise a été déterminée, voici ce qui peut être prescrit : un médicament spécifique s’il s’agit d’une mycose, un antiparasitaire (si oxyurose), des soins (fissure anale) ou des traitements pour le psoriasis ou l’eczéma, les hémorroïdes.