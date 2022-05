Punaises de lit : comment les reconnaître et les éliminer ?

Ces insectes ne représentent pas de risque de transmission mais sont responsables de démangeaisons et leur élimination n'est pas toujours facile.

Elles avaient disparu au milieu du siècle dernier, mais depuis 1990 la recrudescence des infestations par punaises de lit est bel et bien une réalité dans les grandes villes.

Visibles à l’œil nu (de la taille d’un pépin de pomme), ces insectes sont généralement de couleur brune. Elles ne sautent pas et ne volent pas, mais se nourrissent de sang et peuvent survivre plusieurs mois sans s’alimenter. Capables de piquer jusqu’à 90 fois en une seule nuit, elles provoquent des démangeaisons qui peuvent être très intenses. Les femelles adultes pondent entre 200 et 500 œufs blanchâtres au cours de sa vie.

Où trouver les punaises de lit ?

Comme leur nom l’indique, c’est le plus souvent dans les éléments de literie (sommier, matelas, cadre de lit…) que ces insectes vivent. Plus globalement, ils apprécient les endroits calmes et sombres (canapés, sous les tapis…) et sont attirés par les vibrations, la chaleur, les odeurs et le gaz carbonique dégagés par l’individu.

Au début d’une infestation, les punaises de lit ne vont s’attaquer qu’à une personne dans le logement. Si elles piquent au cours de la nuit, elles ne vivent pas pour autant sur les êtres humains.

Il est important de préciser que leur présence n’est pas liée à un manque de propreté, une infestation peut toucher n’importe quel foyer.

Symptômes des piqûres des punaises de lit

Les lésions consécutives des piqûres apparaissent sous forme de taches rouges, avec un très léger relief et de 5 mm à 2 cm de dimensions. Au centre de ces taches, un point rouge ou une vésicule de liquide clair.

Au début de l’infestation, les piqûres sont alignées, avant une extension sur toutes les parties de la peau. Soit les piqûres disparaissent rapidement, soit elles vont provoquer une réaction allergique avec des lésions évoquant l’urticaire et qui sont douloureuses.

En dehors de traces visibles sur le corps, voici ce qui doit vous faire penser à une infestation :

des traces sur les draps du lit : taches noires de 1 à 3 mm qui sont les déjections des insectes sur les draps, matelas, sommier ; mais aussi des traînées de sang sur les draps qui résultent de leur écrasement pendant le sommeil de la personne ;

des punaises de lit vivantes ou mortes dans le lit ou non loin.

Comment se débarrasser des punaises ?

Plus l’infestation est importante, plus les punaises se déplacent dans les autres pièces voire dans d’autres logements. La mobilité et les activités humaines appelant une forte concentration de personnes favorisent leur transmission. Deux sortes de luttes co-existent :

Une nécessaire lutte mécanique

Commencer par le lit : Lavage en machine à plus de 60°C, pour le linge de lit et les vêtements qui le supportent. Le linge sera transporté dans un sac fermé et tout élément lavé conservés dans des sacs plastiques fermés jusqu’à fin de l’infestation;

Séchage au sèche-linge (mode chaud 30 minutes minimum);

Utilisation d’un appareil à vapeur sèche à haute température (120°C minimum) pour supprimer tous les stades de punaises de lits au niveau des recoins ou des tissus d’ameublement;

Congélation du linge ou de petits objets à -20°C pendant 72 h minimum.

Aspiration avec l’aspirateur des œufs, jeunes et adultes mis en évidence puis fermer le sac, l’emballer dans un sachet plastique et le jeter dans une poubelle extérieure;

Nettoyage à la brosse à sec ou avec un nettoyant de surface de certains recoins ou tissus;

Se débarrasser de l’ameublement infesté pour ne pas contaminer d’autres sites avec prise en décharge;

La lutte chimique (en cas de besoin)

Les punaises de lit ayant développé des résistances à la quasi-totalité des insecticides en vente libre, et ces derniers étant de toute façon potentiellement dangereux, il est recommandé si vous ne parvenez pas à bout de l’infestation de :