Quand le destin d’un couple se termine à cause du COVID-19

La vie d’un couple américain vient de se finir à cause de la COVID-19. Pourquoi ? La non-croyance de ce virus…

Le nombre de personnes qui ne croient pas à la COVID-19 est assez conséquent. Selon certains témoignages, ces personnes disent que cette peur du virus provient du gouvernement et des médias. Un couple américain était dans le même cas cependant, leur destin en a décidé autrement. Erin et Brian Hitchens disaient que ce virus n’est qu’un infâme coup monté de l’état et des médias. Jusqu’à ce que…

La mort d’Erin survient à cause de la COVID-19. Ce couple de la quarantaine vient d’être brisé à cause de leur obstination. Les deux personnes ont été infectées par le virus ce qui a amené la mort d’Erin par la suite.

« Nous étions surs et certains que l’état faisait tout pour provoquer la peur des gens »

Les théories du complot toujours aussi dévastatrices

Le couple ne croyait pas au virus et est connu pour croire aux diverses théories du complot présent sur internet. Le couple pensé même que le virus fût lié aux diverses antennes 5G installées peu à peu dans le pays. Brian est chauffeur de taxi, il prenait des clients sans se protéger et faisait les courses sans masque. Or, le couple attrape tous les deux la COVID-19 et partent se faire consulter. Cependant, l’avis du médecin est sans appel, il est trop tard pour vous soigner. C’est alors que Erin, la femme de Brian décède quelques jours après. Le mari s’est alors exprimé publiquement à la BBC rongé par les remords et le chagrin.