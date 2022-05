Que faire en cas de coup de chaleur et quels sont les symptômes ?

À ne pas confondre avec l'insolation, le coup de chaleur n'est pas à traiter à la légère.

On l’appelle aussi hyperthermie maligne. Le coup de chaleur correspond à une défaillance des mécanismes de l’organisme censés réguler la température. Il se manifeste à la suite d’une longue exposition à la chaleur ou en cas d’efforts prolongés dans un environnement chaud et/ou humide.

Le malaise qui en résulte provoque une déshydratation et une augmentation significative de la température corporelle.

Quelle différence avec l’insolation ?

Contrairement à l’insolation, le coup de chaleur n’est pas directement lié à une exposition aux rayons du soleil. Il peut très bien survenir dans une pièce isolée de l’exposition directe au soleil.

Causes du coup de chaleur

Assez logiquement, la chaleur est la première cause, c’est élémentaire. Mais l’exposition doit être suffisamment longue, et les efforts prolongés et intenses, pour qualifier ainsi le phénomène. Tout comme l’existence d’un environnement chaud et/ou humide.

En ce qui concerne les facteurs aggravants :

la déshydratation;

transpiration insuffisante chez certaines personnes;

sensibilité aux changements brusques de température ;

consommation d’alcool sous la chaleur ;

prise de certains médicaments comme des bêtabloquants, diurétiques ou encore antidépresseurs.

Les symptômes du coup de chaleur

Voici les signes évoquant ce trouble :

soif intense ;

vertiges ;

forte transpiration et forte fièvre (pouvant atteindre 40 °C) ;

somnolence inhabituelle ;

peau chaude, rouge et sèche ;

crampes musculaires ;

maux de tête ;

nausées et vomissements ;

vision floue ;

respiration rapide ;

tension artérielle élevée ou trop basse.

Et dans les cas plus intenses :

altération de la conscience accompagnée possiblement de convulsions ;

perte de connaissance éventuelle avant plongée dans le coma ;

Sous sa forme la plus grave, le coup de chaleur peut entraîner la défaillance de plusieurs organes et des troubles de la coagulation.

Que faire ?

Voici les gestes à respecter si vous êtes témoin de ce phénomène :

la placer à l’ombre sans attendre, dans une maison ou un appartement si possible ;

lui ôter ses vêtements et la recouvrir de linges humides, et pourquoi pas de glace;

appliquer une compresse d’eau mais pas glacée :

lui donner régulièrement à boire en attendant l’arrivée des secours, avec une préférence pour les eaux gazeuses ;

sa température corporelle doit être surveillée jusqu’à une diminution satisfaisante,;

Si le sujet est inconscient, il doit être placé en position latérale de sécurité le temps que les secours arrivent.