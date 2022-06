Que faire en cas de crampe musculaire ?

La contraction douloureuse, soudaine et involontaire d’un ou de plusieurs muscles est le plus souvent bénigne.

Que la crampe est douloureuse ! Cette contraction musculaire involontaire arrive brutalement, et se caractérise par un muscle raide et très contracté, sensible quand on le touche. Si la douleur intense disparaît après quelques minutes, la sensibilité quant à elle peut persister pendant plusieurs heures.

La localisation concerne le plus fréquemment les membres inférieurs, et la main quand un long effort d’écriture est effectué.

Crampe : un mécanisme méconnu

La crampe résulte de l’augmentation de l’excitabilité des nerfs musculaires, ce qui occasionne leur contraction involontaire et brutale. Cependant, les contours de ce mécanisme d’excitabilité sont encore flous.

On sait pourtant qu’un déséquilibre en eau et sels minéraux des cellules musculaires et une perturbation de la commande nerveuse ont une influence.

Elles surviennent souvent la nuit au niveau du pied et du mollet, et de plus en plus souvent avec l’âge. Les femmes enceintes, la plupart du temps au dernier trimestre de grossesse, en sont souvent atteintes.

Un exercice physique intense et insuffisamment préparé par un échauffement favorise aussi son apparition. Mais aussi : la déshydratation, maladie rénale chronique, diabète, cirrhose…

Que faire en cas de crampe ?

Voici ce qu’il est recommandé de faire :

étirer le muscle, le masser. Si elle survient au mollet, surélever la jambe et tirer la pointe du pied vers le haut puis tenter de marcher sur les talons pendant quelques minutes ;

boire beaucoup d’eau;

en cas de douleur persistante, prendre du paracétamol ou un anti-inflammatoire non stéroïdien de type ibuprofène.

Est-il nécessaire de consulter un médecin ? Non, sauf si :

la crampe n’est pas isolée et qu’elle survient dans le cadre dans un contexte de maladie chronique;

les symptômes sont atypiques;

le phénomène revient souvent au cours du temps.

Traitement des crampes

Le traitement va varier selon l’origine des crampes :

Origine indéterminée

Après des recommandations (hydratation, étirements, échauffements…), le médecin peut prescrire des médicaments visant à combattre la douleur, ou des médicaments contenant de la quinine.

Origine pathologique ou médicamenteuse

Le médecin fait le diagnostic de la maladie responsable des crampes et le traitement de cette pathologie doit permettre de réduire leur fréquence de survenue.

Si un médicament est en cause dans la survenue des crampes, le médecin le remplace, si possible.