Associés généralement à des syndromes bénins, ces désagréments peuvent toutefois révéler des maladies plus graves quand d'autres signes les accompagnent.

Tout d’abord, quelle est la différence entre nausée et vomissement ? La première désigne un ressenti inconfortable au niveau de l’estomac et de la gorge. Quant au vomissement, il est l’expulsion par la bouche du contenu de l’estomac. Réflexe de défense de l’organisme, le vomissement concerne des aliments, de la bile ou rarement du sang.

Avec ces désagréments, on peut aussi remarquer un rythme cardiaque plus important, des sueurs froides, un visage pâle, un excès de production de salive, une diarrhée ou encore des douleurs abdominales.

Causes des nausées et vomissements

Dans les manifestations occasionnelles

Le plus couramment, c’est une gastro-entérite qui est en est la cause. Mais on peut également citer :

une intoxication alimentaire;

une consommation excessive d’alcool;

un excès d’alimentation conduisant à une indigestion;

un malaise vagal;

le mal des transports;

la prise d’un médicament.

Outre ces désagréments somme toute bénins, le vomissement est susceptible d’être le signe de maladies beaucoup plus graves :

au niveau abdominal : appendicite, cholécystite aigüe, pyélonéphrite;

la méningite;

une exposition à un produit toxique;

un infarctus du myocarde;

une occlusion intestinale…

Épisodes chroniques

Quand les vomissements se renouvellent, ils peuvent être le signe :

de la grossesse, surtout lors du premier trimestre;

de l’anorexie ou de la boulimie, ils sont alors désirés;

de l’anxiété;

d’une intoxication au plomb ou d’une intolérance alimentaire.

Que faire en cas de nausées et vomissements ?

Voici ce qui est recommandé selon les signes :

s’ils sont consécutifs à la prise de médicaments, ou après le premier trimestre de grossesse : consulter dans les jours suivants;

si d’autres symptômes surviennent, ou que le système immunitaire est affaibli par une maladie, qu’un bébé de moins de 3 mois vomit, consulter dans les heures qui suivent;

si déshydratation, présence de sang dans les vomissements, douleur à la poitrine, vomissements suite à un choc à la tête, douleurs fortes au niveau abdominal : contacter un service d’urgence en composant le 15 ou le 112.

Traitements des nausées et vomissements

Si un médecin estime qu’il faut les traiter :

Traiter la cause

Si la cause est déterminée avec précision, la traiter devrait faire disparaître nausées et vomissements.

Traiter les symptômes

Un médicament antiémétique sera prescrit si seulement dans le cas où les symptômes s’avèrent très gênants et s’il y a risque de complications comme la déshydratation. Pourquoi cette précaution ? Car leurs effets secondaires sont potentiellement graves, ils sont proscrits chez les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec trouble du rythme cardiaque.