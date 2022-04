Que faire en cas de problèmes de gencives ?

Gingivite et parodontite sont très souvent la conséquence des méfaits de la plaque dentaire.

La maladie des gencives, appelée parondopathie ou maladie parodontale est une infection d’origine bactérienne. Elle inflamme les tissus constituant les fondations des dents et c’est la gingivite qui survient, avant la parodontite.

Les bactéries se multipliant entre les dents avec la gencive se mêlent aux aliments pour donner lieu à la formation de la plaque dentaire. Dans 3 à 4 cas sur 10, gingivites et parodontites sont à l’origine d’une extraction ou de perte dentaire.

Les causes de la maladie des gencives

La plaque dentaire

Comme nous venons de l’écrire, elle est la cause numéro 1 des gingivites et parodontites. Cet enduit recouvre la surface dentaire et les bactéries en se multipliant induisent une densification de la plaque qui se mue en tartre. Avec le temps, une infection chronique est possible.

Autres facteurs

Le tabagisme favorise également la parodontopathie, en particulier quand il est associé à l’alcool. Quant au cannabis, il est à l’origine de gingivites.

Le diabète est aussi un facteur de risque et inversement, la maladie des gencives participe au déséquilibre insulinique.

Une fragilité du système immunitaire dans certaines maladies et des périodes de fatigue ou de stress vont aussi accélérer le développement des bactéries.

Du côté hormonal ? Puberté, grossesse, ménopause sont des moments que la gingivite apprécie.

Symptômes des parodontopathies

Les étapes :

La gingivite

Les premiers signes apparaissent normalement sans douleur, mais ces petites manifestations doivent inciter à la prudence :

un saignement même très modéré des gencives pendant le brossage ;

des gencives qui prennent une teinte rouge plus marquée ;

gonflement gingival, accompagné de sensibilité au toucher ;

mauvaise haleine chronique.

C’est à ce moment qu’il faut consulter avant que le trouble devienne plus préoccupant.

La parodontite

Et cette aggravation, c’est la parodontite qui s’installe sur plusieurs années :

déchaussement des dents (la partie visible semble plus importante) ;

dents plus sensibles ;

dents devenant mobiles car perdant leur attache ligamentaire ;

apparition d’espaces entre les dents ;

formation d’abcès.

Pour les prévenir : respecter une bonne hygiène bucco-dentaire, arrêter de fumer, et suivre une alimentation saine.

Gingivites et parodontite : traitements

C’est un chirurgien-dentiste ou un stomatologue qui va se charger d’assainir les tissus infectés. Si le plan de traitement va varier selon le stade de la maladie des gencives mais, dans tous les cas, l’hygiène bucco-dentaire doit être irréprochable.

Détartrage et surfaçage radiculaire

Il y a une différence entre un simple détartrage, en une seule séance, et un détartrage approfondi appelé surfaçage radiculaire. Ce dernier vise à éliminer le tartre localisé sous la gencive.

Chirurgie

Quand la parodontite est vraiment très installée, passer par la case chirurgie doit être envisagée. Lambeau d’assainissement parodontal, régénération tissulaire guidée, comblement osseux voire greffe de gencives seront les traitements indiqués selon la sévérité des lésions.